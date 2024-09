GROSSETO – Sabato 7 settembre si chiude con la finalissima l’edizione 2024 di Dilettando che ha nuovamente abbinato il suo nome a quello di Avis e alla presenza come main sponsor di Fondazione CR Firenze. Una chiusura che, come accade da undici anni, coinvolge il comune capoluogo che da tre anni apre le porte del teatro Moderno.

A partire dalle ore 21 del 7 settembre sul palco saliranno diciotto rappresentazioni finaliste emerse da sette puntate, in cui si sono misurate 74 performance e 17 della semifinale di Magliano in Toscana per un totale di 91 esibizioni con 171 concorrenti impegnati e 184 giurati e con migliaia di spettatori che hanno assistito dal vivo a questa trasmissione tv che mette in competizione artisti dilettanti dando loro una platea fisica nelle piazze e una virtuale televisiva che ha seguito le 64 ore di trasmissione sulle due emittenti regionali Toscana Tv e Siena TV e la messa in onda sulle tv regionali TVA Campania e TeleMarche, oltre alla visione in streaming su Teatro TV, Napoli International e ERRE TV.

Esibizioni che hanno riguardato i generi più disparati; dalla danza, al ballo latino declinato nelle tue tante forme, dalla canzone con le cover a produzioni inedite, alla poesia, fino alla ginnastica artistica a performance di chitarra, pianoforte e batteria.

“Ormai il contest Dilettando – spiegano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – è diventato una tradizione ben consolidata del nostro territorio. Il 7 settembre si terrà la finalissima, un evento che non solo celebra il talento dei dilettanti, ma rappresenta anche un importante momento di aggregazione per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di poter ospitare ancora una volta questo spettacolo al Teatro Moderno, confermando il nostro impegno nel promuovere la cultura e le iniziative che valorizzano il nostro territorio. Ringraziamo Carlo Sestini e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento”.

Insieme a Carlo Sestini, sarà presente la spalla Paco Perillo, le vallette Francesca Magdalena Giorgi, Vanessa Guadagno, Cristina Cherubini, Debora Capecchi e Sara Buccolieri, la cosplayer Valentina Serini. A questi si aggiungono la responsabile della giuria e coordinatrice Marisa Lunghini, la responsabile di palco Silvia Bertini, la regista Orsola Vigorito, i cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Loriano Bartalucci e Gianfranco D’Agostino i tecnici Gianluca Rallo, Alberto, Caterina e Filippo Guazzi e il fotografo di scena Massimo Fontani. Le scenografie e la grafica sono state curate da CTP 2000.

“La finale si struttura su diciotto esibizioni, – racconta Carlo Sestini – a cui si aggiungono quelle dell’ospite, la bassista Paola Venturini e del gruppo vincitore della edizione 2023, i ballerini di “Cuori solitari”, oltre alla presenza di Avis Grosseto e della Odv La Farfalla. Saranno ben sei le premiazioni che coinvolgeranno i finalisti. Voglio ringraziare le tante amministrazioni e associazioni che hanno creduto nel progetto Dilettando con Avis, ma anche il mio staff al completo, le sezioni Avis che hanno aderito, la Fondazione CR Firenze per il sostegno. Ovviamente un grazie alla amministrazione comunale di Grosseto, per aver creduto nella nostra iniziativa consentendoci la realizzazione della finalissima.”

DILETTANDO E AVIS ANCORA INSIEME

Partendo dal presupposto che dove ci si diverte si diventa anche più sensibili rispetto alla solidarietà, si è rinnovato il connubio tra Dilettando e Avis, rendendo questa trasmissione un formidabile veicolo di sensibilizzazione rispetto alla donazione di sangue e plasma, che sappiamo bene, soprattutto in estate essere particolarmente importante a causa delle carenze di risorsa indotte dal periodo feriale. Sono infatti in molti coloro che, in concomitanza delle tappe di Dilettando, hanno deciso di diventare donatori. Proprio per questa ragione ogni puntata ha offerto uno spazio Avis al suo interno, dove si sono raccontate testimonianze di vita e le sezioni avisine hanno consegnano un riconoscimento ad alcuni donatori per particolari meriti.

IL PREMIO NATALINO GALGANI

Al vincitore sarà assegnato il premio Natalino Galgani, figura di spicco del panorama culturale e gestore di diversi locali, che sono stati punto di riferimento per molti giovani. Il premio è costituito da un trofeo in bronzo realizzato nel 1985 dall’artista e scultore Lucio Parigi e donato dall’Avis di Grosseto, con effigie una svettante vittoria. Ogni anno il trofeo sarà rimesso in palio nella edizione successiva e il nome del vincitore apposto sulla base della scultura.

OSPITE DELLA SERATA

Ospite della finalissima è Paola Venturini, conosciuta in Italia e all’estero come virtuosa del basso elettrico, ha partecipato a Sanremo, nell’ambito del Festival della canzone italiana, come ospite d’onore a Sanremo Doc e in vari contesti radiofonici e televisivi. Paola è stata presentata come colei che ha lanciato il primo progetto solistico italiano basso e voce fin dal 2000 e l’ uso della loop station nel basso elettrico. Infatti molti musicisti si sono nel tempo ispirati a Paola Venturini che vanta ad oggi grandi collaborazioni come quelle con Paco Aguilera, Irio De Paula, Paul Moss, New Trolls, Milo Levell, Tony Stone, Red Ronnie, Dezy Kedjour, Stefano Bollani, Shaggy, Petra Magoni, Massimo Moriconi, Stefano Cocco Cantini, Nico Gori e moltissimi altri.

LE DATE DEL CALENDARIO 2024

06 luglio – Capalbio (Borgo Carige), 13 luglio – Principina a Mare – Campeggio Principina

23 luglio – Pistoia, 01 agosto – Gavorrano, 07 agosto – Massa Marittima, 16 agosto – Scarlino – Località il Puntone, 20 agosto – Castel del Piano, 29 agosto – Semifinale – Magliano in Toscana

07 settembre – Finalissima – Grosseto – Teatro Moderno

ESIBIZIONI FINALISTE

In finale saranno presenti 18 esibizioni così suddivise:

8 di canto, 2 di caljstenichs e pole dance, 1 di flag pole, 1 di danza del ventre, 1 di ballo samba latino, 1 di chitarra elettrica, 1 con pianoforte, 1 di ginnastica artistica, 1 di ballo e canto, 1 di batteria e ballo

1) GIOELE & FRIENDS – ballo e canto – primo posto Borgo Carige

2) SINGING QUARTET – canto – secondo posto Borgo Carige

3) VITTORIA ABBRUZZESE – samba latino – primo posto Principina

4) FEDERICO CIGNELLI – cantante – secondo posto Principina

5) MATTEO ANDREANI – chitarrista – primo posto Pistoia

6) GAIA SANGUINETTI – cantante – secondo posto Pistoia

7) ETTORE BAGNOLI – cantante – primo posto Gavorrano

8) DISCOR.DYA – cantante – secondo posto Gavorrano

9) 4FLAGS – flag Pole – primo posto Massa Marittima

10) ORIENTAL DREAM PROJECT – danza del ventre – secondo posto Massa Marittima

11) LEONARDO MACII – chitarra e canto – Primo posto Scarlino

12) SANTIAGO E ALISEA – batteria e ballo – secondo posto Scarlino

13) STEP UP DUO – calisthenics e Pole Dance – primo posto Castel del Piano

14) JONATHAN MAZZEI – pianista – secondo posto Castel del Piano

15) AG TWINS – ginnastica artistica – vincitore contest de Il Giunco

16) BIANCA BOLDRINI – cantante – primo posto semifinale

17) FAIDY – cantante – secondo posto semifinale

18) BETA JUNGLE – calistenics- terzo posto semifinale

ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO

Tutto l’allestimento scenografico e la stampa sono stati curati da CTP 2000.

PREMI ASSEGNATI

Saranno assegnati 6 riconoscimenti

Vincitore assoluto – Premio “Natalino Galgani”

Secondo posto

Terzo posto

Premio speciale “Miller Italia”

Premio speciale contest “Il giunco.net”

Premio speciale giovani speranze “Dino Seccarecci” assegnato da La Farfalla

Inoltre Luigi Cirianni, produttore e dirigente di Glory Street Solution (la prima etichetta discografica indipendente sorta a Grosseto) che agisce sul territorio anche per Universal Music e Orangle Records, metterà in palio tra i finalisti un pacchetto per la produzione e la promozione di un brano.

MEDIA PARTENER E COPERTURA TELEVISIVA

Grazie alla regia di Orsola Vigorito e allo staff dei cameraman, tutte le puntate sono state trasmesse su Toscana Tv (canale 11) e su Siena Tv (canale 91). Dilettando 2024 è stata trasmessa anche dalle emittenti regionali TVA Campania e TeleMarche e sui canali in streaming, Teatro TV e RTVWEB e Napoli International.

La programmazione della finale avverrà secondo il seguente calendario:

10 settembre ore 21,30 – Toscana TV (canale 11)

12 settembre dopo la mezzanotte – Toscana Tv (canale 11)

14 settembre ore 21 – Siena TV (canale 91)

15 settembre ore 14 – Siena Tv (canale 91)

CONTEST DEL GIUNCO

Per tre esibizioni non premiate, grazie al contest de Il Giunco, vi è stata la possibilità del ripescaggio per la semifinale e la finalissima. Al vincitore del Contest, il gruppo AG Twins, il giornale on line consegnerà un riconoscimento. Secondo posto per Latin Mix e per il VE.LE.NO. Sono stati oltre 2000 i voti assegnati.

AMMINISTRAZIONI E ASSOCIAZIONI COINVOLTE

Comune di Capalbio, Avis sezione Capalbio, Campeggio Principina, Sistema Srl, Avis comunale Pistoia, Avis comunale Massa Marittima, Comune di Massa Marittima, Comune di Scarlino, Avis comunale Gavorrano Scarlino, Comune di Gavorrano, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Castel del Piano, Nuova ProLoco di Castel del Piano, Comune di Grosseto.

FOTO

Ricordiamo che i book fotografici realizzati da Massimo Fontani sono tutti disponibili sulla pagina Facebook di Dilettando e sul sito realizzato da Graficamente Web di Orsola Vigorito

SPONSOR: Fondazione CR Firenze, Conad, Miller Italia, Elettromoderna, Azienda vitivinicola “la Cura”, ITS EAT, Lux Events, CTP 2000, Agente Generali Maurizio Marraccini, Banca Tema, Campeggio Principina.