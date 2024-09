GROSSETO – La società comunica che da giovedì 5 settembre avrà inizio la prevendita dei biglietti per la prima partita di campionato che si terrà domenica 8 settembre, al Carlo Zecchini, tra il Grosseto e l’Orvietana. Tre le nuove agevolazioni introdotte quest’anno dalla società. Due riguardano la Curva Nord, con l’opzione di un biglietto ridotto per gli Over 60 ed uno per i ragazzi dai 13 ai 21 anni di età.

L’altra riguarda invece tutti i tesserati dell’US Grosseto, i quali avranno accesso gratuito allo stadio, previa acquisizione del biglietto omaggio che potrà essere ritirato solamente presso il centro sportivo di Roselle.

Di seguito il listino dei prezzi valevole per tutta la stagione sportiva:

Tribuna Vip:

Intero: 50 euro

Tribuna Laterale:

Intero: 18 euro

Ridotto fino a 12 anni e invalidi sopra il 65%: 10 euro

Over 60: 15 euro

Curva Nord:

Intero: 13 euro

Ridotto fino a 12 anni e invalidi sopra il 65%: 6 euro

Ridotto da 13 a 21 anni: 8 euro

Over 60: 10 euro.

Ingresso gratuito fino a 6 anni di età e per tutti i tesserati US Grosseto.

I tagliandi saranno sempre acquistabili in prevendita presso i punti vendita, il centro sportivo di Roselle e online attraverso la piattaforma Ciaoticktes.

All’emissione del titolo saranno applicati i diritti di prevendita previsti dal sistema.

Gli spettatori potranno inoltre acquisire i biglietti direttamente ai botteghini dello stadio il giorno della partita, salvo diverse disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza per il singolo evento.