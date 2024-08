GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

E se non li conoscete vi segnaliamo anche i parchi e giardini d’artista che si trovano in provincia di Grosseto: Parchi e giardini d’artista: la Maremma che non ti aspetti. Ecco come visitarli

E torna anche una grande classico del nostro giornale, il Tuttosagre. lo trovate a QUESTO LINK

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 2 agosto



AMIATA

2-9-2024 – Maradona a Castel del Piano: grande incontro per i 40 anni dal ritiro del Napoli sull’Amiata

CAMPAGNATICO

Fino al 4-9-2024 – Sagra di Campagnatico: tortelli, strozzapreti e lumache dal 26 luglio al 4 agosto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 3-8-2024 – Tre concerti per i 30 anni dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: ecco quando

Fino al 4-8-2024 – Weekend di eventi a Castiglione: dall’omaggio a Gino Cervi alla musica anni ’80 in piazza

Fino al 18-8-2024 – “50 anni di mare e vento”: in biblioteca la mostra per ricordare Ambrogio Fogar

CIVITELLA PAGANICO

Fino al 30-8-2024 – A Pari riapre la mostra “Gli Etruschi di Casenovole”

FOLLONICA

2-8-2024 – Grey Cat: il jazz sudafricano di Abdullah Ibrahim alla Fonderia Leopolda

GAVORRANO

Fino al 4-8-2024 – A Bagno torna la Festa Maremmana: piatti della tradizione e ballo per tutti

Fino al 31-8-2024 – “Dal paradiso all’inferno”: l’arte di Leonardo Cambri in mostra alla miniera Ravi Marchi

GROSSETO

2-8-2024 – “Al di là del sistema solare”: incontro e osservazione della volta celeste a Roselle

Fino al 14-8-2024 – Festa dello Gnocco a Batignano: gastronomia e musica per un evento della tradizione

Fino al 6-9-2024 – Al Polo Le Clarisse arriva la mostra “Stile Cappiello. La rivoluzione dei manifesti d’arte”

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino all’11-8-2024 – “Essere Nido”: a Magliano la mostra in memoria di Simonetta Riccardini

Fino all’11-8-2024 – “Viaggio nelle mie emozioni” in mostra a Magliano le opere della pittrice Renata Massai

Fino al 15-8-2024 – Sagra di Montiano: torna l’appuntamento con la tradizione dei sapori maremmani

Fino al 31-8-2024 – Musica, arte e spettacoli da Magliano a Pereta: tutti gli eventi di agosto

MASSA MARITTIMA

Fino al 3-8-2024 – L’arte contemporanea protagonista a Cana: a via la mostra “Textures”

Fino al 15-9-2024 – “Il Sassetta e il suo tempo”: al museo di San Pietro all’Orto la grande mostra d’arte senese

Fino al 30-9-2024 – La collezione archeologica di Stefano Galli in mostra per la prima volta dopo tanti anni

MONTE ARGENTARIO

Fino al 25-8-2024 – 30 sculture di marmo sulla terrazza della Fortezza Spagnola. Al via la mostra Orizzonti essenziali

PITIGLIANO

Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

ROCCASTRADA

Fino al 4-8-2023 – Da “Calici sotto il castello” al “Medioevo nel borgo”: l’estate di Roccastrada entra nel vivo

Fino al 4-8-2023 – Incontri, riflessioni, mostre, confronti: a Roccatederighi nasce la “Residenze d’artista”

SCANSANO

Fino al 4-8-2024 – A Pancole è festa: c’è la XVIII sagra della lasagna

SCARLINO

2-8-2024 – Marina di Scarlino: arriva la cena sotto le stelle con musica dal vivo

SABATO 3 agosto

CAMPAGNATICO

4-9-2024 – Sagra di Campagnatico: tortelli, strozzapreti e lumache dal 26 luglio al 4 agosto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

3-8-2024 – Alla scoperta del nido di tartaruga marina: passeggiata al tramonto sulla spiaggia

Fino al 3-8-2024 – Tre concerti per i 30 anni dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: ecco quando

Fino al 4-8-2024 – Weekend di eventi a Castiglione: dall’omaggio a Gino Cervi alla musica anni ’80 in piazza

Fino al 18-8-2024 – “50 anni di mare e vento”: in biblioteca la mostra per ricordare Ambrogio Fogar

CINIGIANO

3-8-2024 – “Magic life, vita da illusionista”: il campione europeo di magia si esibisce in piazza

CIVITELLA PAGANICO

Fino al 30-8-2024 – A Pari riapre la mostra “Gli Etruschi di Casenovole”

FOLLONICA

3-8-2024 – La chitarra di Matteo Mancuso al Grey Cat: grande musica alla Fonderia Leopolda

3-8-2024 – Al Magma arrivano le “Notti dell’archeologia”: incontro sul mosaico e laboratorio per bambini

Fino al 29-9-2024 – Pittura e fotografia si fondono con “Midnight”: in pinacoteca la mostra di Nian e Bifido

GAVORRANO

Fino al 4-8-2024 – A Bagno torna la Festa Maremmana: piatti della tradizione e ballo per tutti

Fino al 31-8-2024 – “Dal paradiso all’inferno”: l’arte di Leonardo Cambri in mostra alla miniera Ravi Marchi

GROSSETO

3-8-2024 – Torna il concerto evento a Boccheggiano con il live dedicato ai Queen di “Break Free”

3-8-2024 – L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” pronta a incantare il Parco della Maremma: concerto a Collelungo

3-8-2024 – Al via il festival “Cromatica”: tutti i colori della musica sulla costa grossetana

Fino al 14-8-2024 – Montepescali pronto ad accogliere: c’è la Feste del Cinghiale Maremmano

Fino al 14-8-2024 – Festa dello Gnocco a Batignano: gastronomia e musica per un evento della tradizione

Fino al 6-9-2024 – Al Polo Le Clarisse arriva la mostra “Stile Cappiello. La rivoluzione dei manifesti d’arte”

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino all’11-8-2024 – “Essere Nido”: a Magliano la mostra in memoria di Simonetta Riccardini

Fino all’11-8-2024 – “Viaggio nelle mie emozioni” in mostra a Magliano le opere della pittrice Renata Massai

Fino al 15-8-2024 – Sagra di Montiano: torna l’appuntamento con la tradizione dei sapori maremmani

Fino al 31-8-2024 – Musica, arte e spettacoli da Magliano a Pereta: tutti gli eventi di agosto

MANCIANO

Fino al 18-8-2024 – A Marsiliana torna la sagra che unisce i pici ad uno dei prodotti più preziosi della Maremma: lo zafferano

MASSA MARITTIMA

3-8-2024 – Lirica in Piazza, ci siamo: sabato la prima serata con la “Tosca”

Fino al 3-8-2024 – L’arte contemporanea protagonista a Cana: a via la mostra “Textures”

Fino al 15-9-2024 – “Il Sassetta e il suo tempo”: al museo di San Pietro all’Orto la grande mostra d’arte senese

Fino al 30-9-2024 – La collezione archeologica di Stefano Galli in mostra per la prima volta dopo tanti anni

MONTE ARGENTARIO

Fino al 25-8-2024 – 30 sculture di marmo sulla terrazza della Fortezza Spagnola. Al via la mostra Orizzonti essenziali

PITIGLIANO

Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

ROCCASTRADA

Fino al 4-8-2023 – Da “Calici sotto il castello” al “Medioevo nel borgo”: l’estate di Roccastrada entra nel vivo

Fino al 4-8-2023 – Incontri, riflessioni, mostre, confronti: a Roccatederighi nasce la “Residenze d’artista”

SCANSANO

Fino al 4-8-2024 – A Pancole è festa: c’è la XVIII sagra della lasagna

SCARLINO

Fino all’1-9-2024 – Dal teatro al Grey Cat: tutti gli eventi di “Scarlino estate” alla Rocca Pisana. IL PROGRAMMA

DOMENICA 4 agosto

CAMPAGNATICO

4-9-2024 – Sagra di Campagnatico: tortelli, strozzapreti e lumache dal 26 luglio al 4 agosto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 4-8-2024 – Weekend di eventi a Castiglione: dall’omaggio a Gino Cervi alla musica anni ’80 in piazza

Fino al 18-8-2024 – “50 anni di mare e vento”: in biblioteca la mostra per ricordare Ambrogio Fogar

GROSSETO

Fino al 14-8-2024 – Festa dello Gnocco a Batignano: gastronomia e musica per un evento della tradizione

Fino al 14-8-2024 – Montepescali pronto ad accogliere: c’è la Feste del Cinghiale Maremmano

Fino al 6-9-2024 – Al Polo Le Clarisse arriva la mostra “Stile Cappiello. La rivoluzione dei manifesti d’arte”

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino all’11-8-2024 – “Essere Nido”: a Magliano la mostra in memoria di Simonetta Riccardini

Fino all’11-8-2024 – “Viaggio nelle mie emozioni” in mostra a Magliano le opere della pittrice Renata Massai

Fino al 15-8-2024 – Sagra di Montiano: torna l’appuntamento con la tradizione dei sapori maremmani

Fino al 31-8-2024 – Musica, arte e spettacoli da Magliano a Pereta: tutti gli eventi di agosto

MANCIANO

Fino al 18-8-2024 – A Marsiliana torna la sagra che unisce i pici ad uno dei prodotti più preziosi della Maremma: lo zafferano

ORBETELLO

Fino all’1-9-2024 – Al museo archeologico inizia ”Etruria a tavola”: la mostra che riscopre gli antichi sapori della Maremma

SCARLINO

Fino all’1-9-2024 – Dal teatro al Grey Cat: tutti gli eventi di “Scarlino estate” alla Rocca Pisana. IL PROGRAMMA