Medievo nel borgo torna a Roccatederighi

La Pro Loco di Roccatederighi, con il patrocinio del Comune di Roccastrada e della Regione Toscana, presenta la 30ª edizione di “Medioevo nel Borgo”, che si terrà dal 2 al 4 agosto 2024. Quest’anno l’evento celebra un importante traguardo con una serie di iniziative e spettacoli che faranno rivivere l’atmosfera medievale nel suggestivo borgo di Roccatederighi. E tutte le sere sarà possibile mangiare cucina medievale nei molti stand. Tutte le informazioni qui

Sagra di Campagnatico: tortelli, strozzapreti e lumache dal 26 luglio al 4 agosto

Campagnatico si prepara ad accogliere la tanto attesa sagra estiva, che si terrà dal 26 luglio al 4 agosto 2024. Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del divertimento, che vedrà protagonista la tradizione gastronomica locale con piatti tipici come tortelli, strozzapreti e lumache. Tutte le informazioni qui

Talamone in festa: torna la sagra del Moscardino e del polpetto

Giornate di festa imperdibili a Talmone dove va in scena la Sagra del Moscardino e del Polpetto nei giorni 26, 27 e 28 luglio e 1, 2, 3, 4 agosto. Tutte le informazioni qui

A Bagno torna la Festa Maremmana: piatti della tradizione e ballo per tutti

La Festa Maremmana torna a Bagno di Gavorrano, portando con sé l’autentico spirito della Maremma e una varietà di piatti tipici che faranno felici tutti i partecipanti. La festa si svolgerà nelle seguenti date: Luglio: 26, 27, 28, 31, Agosto: 1, 2, 3, 4. Venerdì 2 agosto sarà possibile gustare il celebre cacciucco. Tutte le informazioni qui

Festa dello Gnocco a Batignano: nel nome della tradizione

La manifestazione si terrà in due weekend estivi: il 27 e 28 luglio, e dal 3 al 4 e dal 9 al 14 agosto 2024, promettendo serate ricche di gusto e allegria. Tutte le informazioni qui

A Pancole la XVIII sagra della lasagna: alla ricerca del gusto

La sagra della lasagna, giunta alla XVIII edizione, si svolgerà a Pancole 26, 27 e 28 luglio e il 2, 3, 4 agosto. Tutte le informazioni qui

A Sant’Andrea la 33esima sagra del Baccalà

La manifestazione enogastronomica, che si svolge al campo sportivo di Sant’Andrea, nel comune di Magliano in Toscana, inizierà il 24 di luglio e proseguirà sino al 2 di agosto, e poi riprenderà dal 5 agosto sino all’11 dello stesso mese. Tutte le informazioni qui

A Marsiliana torna la sagra che unisce i pici e lo zafferano

Marsiliana si prepara a celebrare la 7ª edizione della Sagra dei Pici, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina tradizionale toscana. L’evento si terrà presso il campo sportivo di Marsiliana nel comune di Manciano, e sarà suddiviso in due periodi: dal 3 al 10 agosto e dall’11 al 18 agosto. Tutte le informazioni qui

Sagra di Montiano: torna l’appuntamento con la tradizione dei sapori maremmani

Montiano (comune di Manciano) è pronto ad accogliere la tradizionale sagra estiva che si terrà dall’1 al 15 agosto al Campo Sportivo. Sotto la nuova gestione, l’evento promette di essere ancora più coinvolgente e ricco di sorprese, celebrando la cultura e i sapori autentici della Toscana. Appuntamento sall’1 al 15 agosto. Tutte le informazioni qui

A Montepescali c’è la Feste del Cinghiale maremmano

Dal 3 al 14 agosto, tutto il paese di Montepescali (comune di Grosseto) è allestito esclusivamente per la Festa del Cinghiale. Le donne del paese cucinano i piatti più famosi della nostra Maremma: ragù di carne per tortelli e tagliatelle, cinghiale, rostinciana, tutto rigorosamente con prodotti della nostra zona. Tutte le informazioni qui

—

E ancora…

• Al campo sportivo in località Il Cristo a Marina di Grosseto è tornata la Festa dello Sport e del Tortello. 12, 13, 14 luglio. 19, 20, 21 luglio. Tutte le sere dal 26 luglio al 4 agosto. Tutte le sere dal 9 al 18 agosto.

• San Martino sul Fiora (Manciano) festa della birra (16-18 agosto) e stortellata (2-4 agosto).

• Murci 26, 27, 28 luglio e 4 agosto sagra dello strozzaprete.

• Arcidosso 3 agosto cena tra le note

• Campagnatico dal 26 luglio al 4 agosto tortelli strozzapreti e lumache.

• Marroneto 2 agosto a tutta trippa

• Roccatederighi dal 2 al 4 agosto Medioevo nel borgo.

• Orbetello sagra della tagliatella al cinghiale da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto

• A Talamone fino al 4 agosto sagra del moscardino e del polpetto

• Buriano sagra gastronomica dal 2 all’ 11 agosto

• Capalbio sagra della bruschetta dal 3 all’11 agosto

• Murci sagra dello strozzaprete sino al 4 agosto

• Follonica sagra del picio della donzella e della rostinciana dal 23 al 28 luglio e dal 6 al 11 agosto

• Santa Fiora sagra dell’Acquacotta dal 9 al 18 agosto.

• Sassofortino sagra del maccherone dal 10 al 18 agosto.