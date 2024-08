CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È di due feriti il bilancio di uno scontro frontale fra due vetture avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada provinciale delle Collacchie.

L’incidente, in cui sono rimaste ferite due persone, di cui al momento non si conoscono le generalità, è accaduto poco prima del bivio di Pian d’Alma. I due sono stati trasferiti al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglione della Pescaia, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.