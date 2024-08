CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Castiglione della Pescaia, durante i controlli estivi svolti sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Livorno e dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, ha appurato, in due casi diversi, l’utilizzo commerciale abusivo di unità da diporto che invece di essere utilizzate per scopi puramente ricreativi erano noleggiate ad ignari turisti.

Nei giorni scorsi, in particolare, i militari dell’Ufficio hanno ispezionato due natanti durante un pattugliamento di routine volto a garantire un’estate sicura per tutti i frequentatori del mare. Dopo un’attenta ispezione e la verifica della documentazione, è emerso che il proprietario aveva noleggiato le unità senza possedere le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Secondo le leggi in materia, infatti, il noleggio di natanti richiede specifiche certificazioni e il rispetto di rigorosi standard di sicurezza. Il mancato rispetto di tali norme rappresenta un serio pericolo non solo per chi noleggia l’imbarcazione, ma anche per tutti gli utenti del mare e, per tale motivo, comporta sanzioni amministrative severe pari a poco meno di 4.000 euro.

L’attività rientra nell’ambito dei controlli periodici effettuati durante l’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024” volti a garantire la sicurezza delle attività nautiche lungo la costa maremmana e che continueranno con l’obiettivo di prevenire rischi per la sicurezza dei naviganti e per l’ambiente marino nonchè assicurare che tutte le attività nautiche siano svolte nel pieno rispetto delle normative.