GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto risorge dalle ceneri. Strepitosa vittoria per 11-2 sul campo comunale di Macerata che riapre il discorso qualificazione. I biancorossi, spinti da un Leonora in splendida forma (nella foto di Noemy Lettieri), partono subito forte, con Aloma Herrera, Daniel Alejandro e Pereira Jablonskis che conquistano casa base. Nel terzo tempo sigla il 4-0 ancora Pereira Jablonskis e nel quarto tocca a Luciani, Sellaroli e Leonora far dilagare il Big Mat Bsc. Nel quinto inning conquista casa base anche Mercuri. L’Hotsand Macerata mette, invece, a segno due punti tra il quarto e il quinto tempo. Nel sesto inning il Big Mat Bsc Grosseto si porta sul 10-2 con Pereira Jablonskis e Maggi. Nell’ultima ripresa arriva anche il punto di Tiberi.

Gara tre

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 301 312 1

Hotsand Macerata: 000 110 0

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Aloma Herrera 6 (1/3, Tiberi 0/0), Leonora 8 (2/5), Daniel Alejandro 7 (1/4), Pereira Jablonskis 5 (3/4), Maggi DH (3/4), Mercuri 4 (2/4), Cinelli 2 (1/3), Luciani 3 (0/3), Sellaroli 9 (3/4);

Hotsand Macerata: Morresi 5 (1/3), Tomic DH (0/2, Fabrizio 0/0), Garcia Rodriguez 6 (1/3), Albert 9 (0/3), Carrera Lopez 3 (1/2), Servidei 4 (0/3, Pascoli 0/0), Di Turi De Frenza 2 (0/2, Ripani 0/1), Splendiani 9 (1/3), Garcia 8 (0/2, Luciani 0/1).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (W, 4.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO), Barreto Grave De Peralta (S, 2.1 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO);

Hotsand Macerata: Correa Romero (L, 3.0 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 SO), Mazzocchi (3.0 IP, 8 H, 6 R, 6 ER, 1 BB, 1 SO), Calcagni (1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER).

Arbitro capo: Marco Taurelli

Arbitro 1B: Mario Delicati

Arbitro 3B: Luis José Salazar