MASSA MARITTIMA – La sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi e l’assessora alla sanità Grazia Gucci questa mattina si sono recate all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima per incontrare il personale sanitario e prendere atto dell’organizzazione del cantiere relativo ai lavori di adeguamento sismico, che in questa prima fase interessano gli ultimi piani della struttura ospedaliera, il quarto e quinto piano. La sindaca annuncia la volontà condivisa con la direzione sanitaria di programmare per inizio ottobre un’assemblea pubblica nel corso della quale aggiornare i cittadini sull’andamento dei lavori.

Al sopralluogo, concordato con il direttore generale dell’azienda Usl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, che per sopraggiunti impegni non ha potuto essere presente, hanno partecipato tra gli altri il direttore sanitario Michele Dentamaro e l’ingegner Riccardo Antonelli, responsabile ufficio tecnico per la direzione dei lavori di cantiere.

“I lavori procedono speditamente – sottoliena Grazia Gucci, assessora comunale alla Sanità –, al momento gli uffici direzionali sono stati temporaneamente spostati al piano terra per aprire il cantiere ai piani superiori. Abbiamo parlato con i responsabili del personale medico e infermieristico riscontrando da parte di tutti – ufficio tecnico, direzione sanitaria e operatori sanitari – una grande attenzione per cercare, da adesso fino ai prossimi mesi, di ridurre al minimo i disagi per i cittadini, causati dalla presenza del cantiere.”

La sindaca Irene Marconi ha annunciato la volontà di fissare per i primi di ottobre un’assemblea pubblica:

“La sicurezza della struttura ospedaliera è un tema che ci sta particolarmente a cuore – dichiara Irene Marconi – perché è il presupposto fondamentale per garantire un’assistenza sanitaria di qualità, per cui seguiremo in maniera puntuale il cantiere con l’impegno di mantenere costantemente informati i cittadini sull’andamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche. Abbiamo concordato con la direzione aziendale un incontro pubblico che si svolgerà all’inizio del mese di ottobre rivolto a tutta la cittadinanza, per approfondire i vari aspetti dei lavori. Il sopralluogo è stata l’occasione anche per un confronto con tutto il personale e in particolar modo con la radiologia, che ha accolto con soddisfazione la notizia dell’avvio del procedimento per l’istituzione dell’Unità operativa complessa. La presenza del primario di radiologia garantirà ai pazienti un più puntuale servizio di diagnostica per immagini, a supporto del pronto soccorso e di tutti gli altri reparti”.