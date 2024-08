ORBETELLO – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato il decreto che proclama lo stato di calamità per l’emergenza della laguna di Orbetello.

“Ci siamo dati sei mesi di tempo – spiega il presidente – per mettere in campo tutto ciò che la Regione può fare per rimediare alla grave situazione che interessa uno dei luoghi più belli della Toscana, un sito di interesse nazionale”.

“A questo scopo – prosegue – la Regione metterà 1 milione di euro: 350 mila serviranno per la rimozione delle carcasse dei pesci morti a causa del surriscaldamento delle acque della laguna; altri 650 mila euro per coprire con ristori i pescatori e le altre attività, turistiche e commerciali, danneggiate nel territorio. Faremo poi tutti gli interventi strutturali necessari, come ad esempio canali che garantiscano maggiore circolazione delle acque”.

“La Regione è impegnata fino in fondo per la tutela della laguna, un ambiente naturale unico al mondo al quale la Toscana guarda con orgoglio”