ORBETELLO – Dalla sporcizia del cimitero alle luci rotte ala sala mortuaria.

Dono alcuni dei disagi segnalati dal circolo Acli ad Orbetello. «La scarsa cura e pulizia del cimitero comunale cittadino» è uno di questi. Ma anche «I guasti ad alcune luci della stanza mortuaria dell’ospedale civile di Orbetello, rotte da settimane e settimane. La non ottimale apertura e chiusura della stanza mortuaria in caso di presenza di salme, come invece dovrebbe».

Acli chiede anche di «autorizzano le agenzie cittadine o la Chiesa locale, ad apporre delle bacheche, almeno un paio, nel centro storico di Orbetello e Neghelli, anche vicino alle chiese parrocchiali, dove affiggere gli annunci funebri»

«Non sono piccoli problemi, ma una mancanza di attenzione verso chi muore o chi perde un proprio caro. Problematiche del resto già segnalate da tantissimi cittadini ed ormai da tempo».