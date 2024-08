FOLLONICA – Torna l’appuntamento con il Trofeo “Città di Follonica” giunto alla sua terza edizione grazie all’impegno dell’Associazione Maremma Subbuteo, che sabato 3 agosto darà vita ad un nuovo appassionante torneo del noto gioco da tavolo calcistico, capace di far vivere la magia di un gol segnato con calciatori in miniatura, mossi magistralmente dalle mani degli appassionati di questo sport.

L’appuntamento con il torneo è a partire dalle 17.30, presso l’area del Soccer Cage in Viale Italia 200, dove chi parteciperà contribuirà ad un obiettivo importante: supportare Fondazione AriSLA e la sua mission finalizzata al finanziamento della ricerca scientifica sulla SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa che solo in Italia interessa circa 6mila persone.

Il torneo, che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Follonica e vede la collaborazione dello stabilimento balneare Nettuno e del Soccer Cage, prevede la partecipazione di massimo 36 giocatori e lo svolgimento di 12 gironi in cui si confronteranno, con la premiazione finale per le tre categorie ‘silver’, ‘bronze’ e ‘gold’.

“L’ampia partecipazione registrata l’anno scorso ci ha spinti anche quest’anno ad organizzare il torneo, con l’obiettivo di contribuire a sostenere la ricerca sulla SLA, una malattia che ci riguarda da vicino, a seguito della diagnosi di uno dei nostri soci, ricevuta circa quattro anni fa – sottolinea il Presidente dell’Associazione ludica Maremma Subbuteo, Marco Grassini – Promuovere questo torneo e raccogliere fondi per la ricerca è il nostro modo per esprimere a lui e a tutte le persone che convivono con questa malattia la nostra vicinanza e testimoniare la fiducia nel lavoro dei ricercatori”.

La Maremma Subbuteo è composta da circa 30 soci e radicata da sei anni sul territorio, già nei mesi scorsi si è attivata nel promuovere diverse iniziative per raccogliere donazioni a supporto di Fondazione AriSLA che ad oggi, grazie anche alle donazioni ricevute, ha potuto sostenere 106 progetti in vari ambiti di ricerca e 150 gruppi di ricerca distribuiti su tutto il territorio nazionale.

“Siamo molto grati all’Associazione Maremma Subbuteo per aver confermato l’impegno a promuovere anche quest’anno il Trofeo ‘Città di Follonica’ con la volontà di supportare chi fa ricerca sulla SLA – afferma la Presidente di Fondazione AriSLA, Lucia Monaco -. Dal 2023 AriSLA sta attuando un piano strategico che mira a supportare ricerca dando priorità agli studi con maggiori potenzialità di impatto per la vita delle persone con SLA. In questo momento è in corso la selezione dei nuovi progetti di ricerca candidati al Bando AriSLA 2024 ed entro l’anno annunceremo quelli finanziati. Il nostro auspicio è che grazie anche a questi nuovi progetti si possano raggiungere nuovi risultati a beneficio della comunità dei pazienti”.