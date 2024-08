ORBETELLO – «Le istanze della minoranza sono state rigettate dal Consiglio comunale perché inammissibili». Così dichiara il presidente dell’assise lagunare, Michele Pianelli, dopo che in seduta sono stati rigettati l’ordine del giorno sulle dimissioni del sindaco e la richiesta di Consiglio comunale aperto.

«La minoranza – afferma Pianelli – ancora non capisce come funziona un Consiglio comunale. Quando iniziai a fare politica, appena maggiorenne e ancora funzionavano le scuole di partito, mi insegnavano che prima di diventare un bravo consigliere ci vuole qualche anno di pratica. Diciamo che nel caso del Gruppo Alternativa ancora la strada dell’apprendimento è lunga e tortuosa. Non mi voglio soffermare sui tecnicismi dello Statuto e del Regolamento comunale che rendono palesemente inammissibili sia la richiesta di Consiglio comunale aperto sullo stato della Laguna, che l’ordine del giorno di dimissioni del sindaco».

«Penso che questo interessi poco i cittadini – aggiunge Pianelli – mi preme invece sottolineare l’inconsistenza di un certo modo di fare politica. Intanto non si ha la minima conoscenza normativa nel porre gli argomenti in discussione in un’assemblea pubblica, tanto che il Consiglio comunale nemmeno si è espresso nel merito delle richieste della minoranza, ma il parere si è fermato sulla loro ammissibilità giuridica, rimandando la discussione del punto sul consiglio comunale aperto alla riunione del prossimo consiglio comunale. Ma quello che lascia più perplessi è l’incapacità di avere bene in mente come si costruisce un percorso che possa portare alla richiesta di dimissioni di un Sindaco; si improvvisa così con un ordine del giorno a 24 ore dal Consiglio. Sempre nelle scuole di partito veniva insegnato che le mozioni di sfiducia e non gli ordini del giorno, speriamo che almeno questo la minoranza l’abbia imparato, servono per dividere i consiglieri di maggioranza, fare emergere discussioni e controversie interne a tal punto da portare ad una rottura. E invece qua inconsistenza e improvvisazione aiutano a compattare maggiormente un gruppo già coeso».

«Poi – sottolinea il presidente – capisco l’interesse politico di convocare con mozione, e questa non era la forma da regolamento, un’adunanza aperta sulla Laguna, ma quello che mi domando è se noi consiglieri eletti stiamo lì per rappresentare una parte o cercare di fare il bene di una comunità? Possiamo noi, nel mezzo di una emergenza ambientale, nel cuore della stagione turistica, quando utenti che hanno prenotato sul nostro territorio, spaventati da articoli giornalistici o servizi televisivi allarmistici, chiamano presso le strutture per disdire o ricevere informazioni, chiedere una riunione pubblica con il solo scopo di dipingere una situazione più grave di quello che è e solo per addossare tutte le colpe all’altra parte politica, preoccupandosi solo del proprio basso rendiconto di bottega? Se si vuole veramente bene al proprio territorio – si chiede ancora Pianelli – non è forse meglio aspettare e fare una seria analisi a posteriori di quello che è successo, confrontando le situazioni del passato, facendo finalmente un rendiconto tecnico di quello che è stato fatto per la Laguna e non ha funzionato e quello che invece è opportuno intraprendere? Questo modo di fare e intendere la politica ce lo insegnavano una volta nelle sezioni di partito, ma forse qualcuno ha frequentato poco».

Anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, prende posizione: «La questione dimissioni – chiosa il primo cittadino – è chiusa non solo dal punto di vista giuridico ma anche politico. Questi tentativi strumentali di buttare tutto in caciara da parte dell’opposizione sono rispediti al mittente. La maggioranza, come sempre, è unita e compatta e ha fatto un lavoro straordinario per contenere la situazione in questa calamità naturale e per garantire la salvaguardia della stagione turistica. Quindi riteniamo la questione delle dimissioni un argomento, oltre che assolutamente strumentale, anche privo di fondamento e chiuso dato che il Comune ha svolto e sta svolgendo un lavoro incredibile nonostante non sia il titolare del contratto giuridico di gestione della Laguna».

Sulla questione della Laguna sono intervenuti anche il segretario del circolo Pd di Orbetello Andrea Monticelli e il segretario Unione comunale Pd Orbetello Rodolfo Bassi: «Nel 2012, dopo la tragica alluvione che colpì la frazione di Albinia e l’entroterra, ci si rese conto che il piano di protezione civile non era aggiornato per tali eventi. L’allora amministrazione di centrosinistra prese atto di questa mancanza ereditata e modifico il piano di protezione civile inserendo le azioni necessarie a dare una pronta risposta ai cittadini nella malaugurata ipotesi di un nuovo evento catastrofico. In questo momento così difficile, con una crisi del sistema laguna che a memoria non ha eguali, con il rischio dell’ennesima stagione turistica compromessa, con l’ indotto della pesca, già fiaccato, che rischia conseguenze irreparabili, come Pd di Orbetello ci domandiamo, come mai l’ attuale amministrazione, dopo la grave moria del 2015, non ha fatto altrettanto? Come mai non ha modificato il piano di protezione civile in modo da avere una pronta risposta ad un evento simile? Come mai non ha attivato la stessa protezione civile, creando un punto di coordinamento ed usando i molti volontari che pur si erano resi disponibili, proprio come fu nel 2015? Sarebbe bastato coordinarli e dotarli degli strumenti necessari per far si che il Comune risparmiasse energie ed economie».

«Eppure la delega alla Protezione Civile è nelle mani di un’ex senatore della repubblica, a cui certo non può sfuggire il valore della prevenzione e della corretta gestione delle risorse di un’ente pubblico – prosegue il Pd -. Considerando che la giunta Casamenti è 8 anni che amministra il nostro Comune, a nostro giudizio stiamo assistendo anche sulla salvaguardia della laguna, ad una risposta inadeguata, ad una insicurezza decisionale che un’ amministrazione non deve avere. Il recupero delle migliaia di carcasse di pesce avvenuto con mezzi inadeguati da parte di ditte di sicuro non specializzate per poter svolgere un lavoro cosi particolare. Viviamo sulla laguna, una laguna che, sono sicuro, a molti di noi dona sempre emozioni, che sa dare ricchezza, che attira sguardi di ammirazione da tutti coloro che la costeggiano, ma che proprio per la sua attuale condizione di malata cronica può essere pericolosa. Il minimo che un amministrazione dovrebbe fare è non essere impreparata quando quel pericolo si concretizza e ciò purtroppo negli ultimi anni è avvenuto, sotto diverse modalità, abbastanza spesso. Non aver aggiornato il piano di protezione civile per un evento simile conferma, se ancora ne avessimo bisogno, la superficialità di un amministrazione, incapace di rispondere ai bisogni dei propri cittadini in situazioni tragiche».

«Dal Ministero dell’Ambiente – aggiunge poi il capogruppo Pd in Commissione ambiente Marco Simiani – nessuna indicazione su come risolvere l’emergenza nella Laguna di Orbetello e soprattutto nessuna tempistica certa sul via libera definitivo alla Legge sul Consorzio, nonostante siano passati mesi dalla trasmissione del testo unificato bipartisan della Commissione. Continuiamo a perdere tempo mentre migliaia di pesci seguitano a morire, il settore ittico è in ginocchio e la stagione balneare e turistica rischia il fallimento. Orbetello e la sua laguna non possono più aspettare».

«La risposta all’interrogazione da parte del ministro conferma che la legge sul Consorzio della laguna di Orbetello andrà a breve in porto alla Camera e poi al Senato – afferma il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi -. Venerdì porterò una delegazione della Commissione Ambiente a Orbetello per un sopralluogo in laguna e incontro con il sindaco. Vani sono i giochi di prestigio del Pd per nascondere l’attuale gestione della laguna, incentrata grandemente sulle responsabilità della regione Toscana, che è titolare della gestione, con l’accordo stipulato anche con il comune che, date le risorse, risulta marginale, rispetto all’ente sovraordinato. Il pd vuole confondere la legge che ancora non c’è ma che è in dirittura di arrivo, con il fallimento della attuale gestione e della attuale situazione emergenziale”, È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente commissione ambiente».

«La risposta del ministero è chiara: “Si rappresenta al riguardo che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, hanno già visto tutti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, in quanto oggetto di specifiche convenzioni siglate con Sogesid S.p.A. e Ispra. Si tratta di interventi con costo complessivo stimato pari a circa 25 milioni di euro, e il cui importo definitivo sarà determinato una volta completata la fase di progettazione esecutiva”. Inoltre, la nota aggiunge che: “Segnatamente, con riferimento agli interventi previsti, è attualmente in corso di esame il Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente dell’area di pertinenza pubblica del Bacino 1 nel SIN di Orbetello, redatto dalla Sogesid S.p.a. in qualità di soggetto attuatore, tale progetto, trasmesso dalla Regione Toscana, è stato esaminato in sede di conferenza di servizi istruttoria svoltasi il 12 aprile scorso”. In corso l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti, al fine di proseguire con l’iter di approvazione del progetto».

«Appare pertanto evidente che il Ministero sposa in toto la legge sul consorzio e lavora per il raggiungimento dell’obiettivo» conclude Fabrizio Rossi.

Sulla questione ha preso posizione anche il commissario dell’Udc della provincia di Grosseto Gianluigi Ferrara: «La cronaca che riguarda la situazione della Laguna di Orbetello per i suoi pesanti riflessi economici e ambientali e per il dovere di tutelare un bene così prezioso richiede, per l’Udc comitato di Orbetello e tutto il partito a livello provinciale, una risposta non più parziale e non più centralizzata solo dalla spinta del momento emergenziale. Occorre un tavolo permanente al Ministero dell’Ambiente, Regione e Comune con i necessari supporti tecnico scientifici e con adeguate dotazioni finanziarie per affrontare una volta per tutte il dramma che vive la Laguna e con lei tutta l’attività ittica, turistica e di tutte le altre attività economiche legate a questo importante comparto economico».

«La laguna di Orbetello sta vivendo un’emergenza sempre più drammatica, tra surriscaldamento delle acque, moria dei pesci, aumento dei batteri, invasione di alghe maleodoranti. Ho richiamato la gravità della situazione in Commissione Ambiente, sollecitando ancora una volta un intervento del governo a tutela di un ecosistema tanto bello quanto fragile. Lo dichiara Daniela Ruffino, capogruppo di Azione in Commissione Ambiente alla Camera, che aggiunge: “Basta guardare le immagini e i video di migliaia di pesci morti per capire che è necessario intervenire con la massima urgenza, per affrontare un’emergenza che è ambientale, sanitaria ed economica. Ho proposto una iniziativa comune, governo e minoranza, per dare forza alla richiesta della Commissione. Un ordine del giorno condiviso per sollecitare un intervento ai ministeri interessati, a cominciare da Mef e Ministero dell’Ambiente, perché mai come in questo momento nessuno può e deve tirarsi indietro nel trovare una soluzione. Il caldo torrido di questi giorni potrà solamente aggravare la situazione. Non c’è tempo da perdere – conclude Ruffino – occorre agire e occorre farlo subito».