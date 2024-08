ORBETELLO – «La situazione della Laguna è sotto controllo. Resta sotto stretto monitoraggio la zona di Fibbia in forte stress nella Laguna di ponente, dove abbiamo chiesto il via libera per il posizionamento di un ossigenatore» a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, durante le comunicazioni al consiglio comunale.

«Il Comune pur non essendo il titolare del contratto giuridico di gestione della laguna ha fatto tutto ciò che era possibile per contenere questa calamità naturale – dice il primo cittadino – la situazione è stata contenuta e le nostre spiagge, tutte balneabili, sono state salvaguardate al momento, per garantire il regolare svolgimento della stagione turistica, attraverso una raccolta intensiva delle carcasse del pesce, grazie allo straordinario lavoro degli addetti delle ditte incaricate, al supporto dei volontari della Croce Rossa comitato Orbetello Costa d’Argento e degli uffici tecnici dell’Ente, che hanno operato ogni sera fino a mezzanotte per poi riattaccare la mattina alle 5. Un sentito ringraziamento a chi, in questo momento complicato, ha dimostrato abnegazione e senso del dovere».

«Al momento allo sgrigliatore di Ansedonia – sottolinea il primo cittadino – non arrivano più carcasse. Resta un punto particolarmente monitorato a Fibbia, dove la situazione è in evoluzione e desta preoccupazioni legate all’ossigeno. In vista dei prossimi giorni, con la previsione dell’arrivo di venti di scirocco, proprio a Fibbia abbiamo richiesto la possibilità di posizionare un ossigenatore e stiamo aspettando il parere del Comitato tecnico scientifico e il via libera della Regione».

«Naturalmente non ci sentiamo fuori dall’emergenza – aggiunge Casamenti – perciò l’attenzione resta alta: siamo in contatto diretto con il ministero dell’agricoltura, oltre che con la Regione; probabilmente ci sarà una visita di una delegazione della commissione ambiente della Camera con l’onorevole Fabrizio Rossi. Siamo soddisfatti della dichiarazione dello stato di emergenza che ci garantirà dei fondi per affrontare questa operazione straordinaria di contenimento che abbiamo messo in atto nel giro di poche ore, e accogliamo con favore anche la possibilità di richiedere lo stato di calamità naturale da parte della Regione che potrebbe garantire l’arrivo di ulteriori fondi aggiuntivi».

«Questa mattina inoltre – conclude il sindaco – abbiamo convocato nuovamente il Coc, chiedendo ad Arpat un monitoraggio più frequente delle acque all’uscita del canale di Ansedonia».