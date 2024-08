FOLLONICA – Si intensifica, nella stagione estiva, l’attività dell’arma dei carabinieri a Follonica, dove in questo periodo, connotato da una massiccia presenza di turisti e vacanzieri, sono stati messi a punto una serie di controlli del territorio atti a garantire condizioni di sicurezza adeguate per i tanti che hanno scelto il territorio grossetano per le loro vacanze, e in particolare la città del Golfo.

Le attività preventive e repressive sono state ulteriormente rafforzate grazie anche alla presenza dei militari dell’esercito, nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, che contribuiscono in maniera particolarmente efficace in un periodo di grande impegno per i presidi territoriali dell’arma.

Le attenzioni di carabinieri hanno riguardato la sicurezza stradale, tant’è che due utenti sono stati sanzionati perché trovati alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. In più, erano sotto l’effetto di cannabinoidi.

La mirata azione di monitoraggio ha riguardato anche la movida, particolarmente effervescente in virtù dei tanti locali notturni. In questo caso, nel corso delle attività, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di alcuni quantitativi di hashish detenuti da due giovani villeggianti, mentre un’altra persona è stata sanzionata poiché colta in stato di manifesta ubriachezza all’interno di un bar.

Un’attenzione particolare viene costantemente rivolta anche ai reati contro il patrimonio, con una ininterrotta azione di vigilanza, grazie alle numerose pattuglie disposte su tutto il territorio. Proprio nel corso di tali attività, un uomo è stato sorpreso mentre si aggirava con atteggiamento sospetto per le vie del centro: sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un grimaldello della lunghezza di 18 cm.

I controlli proseguiranno nel corso di tutto il mese di agosto, allo scopo di assicurare maggiore sicurezza ai tanti turisti che hanno scelto Follonica come meta estiva.