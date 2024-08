CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prima gli hanno detto che non poteva parcheggiare lì, nello stallo dedicato all’interno di Riva del Sole, e questo nonostante avesse il tagliando per disabili visto che accompagnava il figlio, poi hanno detto che dopo un’ora avrebbero fatto rimuovere l’auto.

È la situazione che si è trovato ad affrontare un padre che ha scritto alla nostra redazione: «Ho un regolare tagliando per la disabilità per mio figlio – racconta -. Spesso ho usufruito dei posti riservati in quel parcheggio, ma quest’anno, adducendo vari motivi, mi è stato negato. Alla fine mi hanno detto che lo stallo era a tempo, al massimo un’ora, intimandomi, con un foglio, la rimozione della vettura».

«Nei giorni scorsi ci ha scritto anche una madre che lamentava una situazione simile -. affermano il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e l’assessore Susanna Lorenzini -. Abbiamo un contenzioso in corso con la società perché quello è un parcheggio di pubblica utilità e non può essere precluso, né messo a disco orario. Il nostro consiglio è di chiamare immediatamente la polizia municipale o i carabinieri».