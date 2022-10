Vaccino, quarta dose per tutti: oggi aprono le prenotazioni. Ecco come fare

GROSSETO – Aprono oggi alle 14 le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti covid. Come è accaduto anche in passato per prenotare è necessario utilizzare il portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

Sono disponibili dosi di vaccino, aggiornato alla variante Omicron, in tutta la Regione. Da oggi quindi è possibile prenotare anche in provincia di Grosseto per effettuare la quarta dose a tutti. Nei giorni scorsi il portale era stato aperto per gli over 60, per i fragili e per i lavoratori delle Rsa e della sanità.

Importante: la quarta dose potrà essere somministrata se è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).