Trionfo dei giovani dell’Atletica Grosseto, storico titolo toscano Under 14

GROSSETO – Biancorossi in trionfo. Per la prima volta nella storia, la squadra under 14 maschile dell’Atletica Grosseto Banca Tema vince il campionato toscano di società della categoria ragazzi, nella finale disputata a Campi Bisenzio. Al termine di una stagione esaltante con i giovani maremmani che hanno dominato in tutte le rassegne regionali, partendo dalla campestre fino alle staffette e alla marcia, arriva il successo anche su pista. Nell’ultimo atto il team grossetano viene trascinato dal primo posto nell’alto con 1.62 di Anselme Faragli, che è anche secondo nel vortex con 46.34, ma si prende la vittoria anche Riccardo Rabai sui 2000 di marcia in 10’19”7 davanti al terzo posto di Paolo Pifferi in 10’42”1. Conquistano punti importanti piazzandosi in seconda posizione Gabriele D’Amico nei 60 metri in 7”9 ed Ernesto Biliotti nei 60 ostacoli in 9”2, ma anche la staffetta 4×100 chiude seconda con Giorgio Laganga, Nicolas Nencini, Marco Tognoni e Tommaso Duchini nel crono di 54”3.

Sconfitti tutti gli altri principali club toscani: seconda la Virtus Lucca, terza l’Atletica Livorno, quarta la Firenze Marathon. È l’ennesima soddisfazione di quest’anno per la società del presidente Adriano Buccelli e per i tecnici Salvatore Sbordone, Fabrizio Pezzuto, Marco Passalacqua, Nicolas Artuso, Jacopo Boscarini e Matteo Moscati. Sul podio anche la formazione delle ragazze biancorosse: l’Atletica Grosseto Banca Tema è terza al femminile dietro soltanto alla Firenze Marathon e all’Atletica Livorno. In chiave individuale spiccano i quarti posti Giulia Bartaletti nel peso con 8.53 e di Arianna Pezzuto nei 2000 di marcia in 11’37”8. Di seguito tutti i risultati.

Ragazzi. 60: 2. Gabriele D’Amico 7”9; 19. Marco Ciampana 8”6; 21. Marco Tognoni 8”7; 1000: 6. Filippo Bonucci 3’12”2; 11. Pietro Colombo 3’20”3; 18. Mattia Farini 3’29”5; 60 ostacoli: 2. Ernesto Biliotti 9”2; 6. Thomas Nencini 9”5; 21. Paolo Pifferi 10”9; alto: 1. Anselme Faragli 1.62; 6. Thomas Nencini 1.40; 10. Marco Ciampana 1.37; lungo: 4. Ernesto Biliotti 4”93; 23. Nicolas Nencini 3.98; 32. Giorgio Laganga 3.36; peso: 12. Gabriele D’Amico 10.09; 16. Cristian Bruni 9.34; 22. Mattia Farini 8.35; vortex: 2. Anselme Faragli 46.34; 10. Tommaso Duchini 41.65; 22. Cristian Bruni 33.39; 2000 marcia: 1. Riccardo Rabai 10’19”7; 3. Paolo Pifferi 10’42”1; 5. Federico Lubrano 10’56”3; 4×100: 2. Giorgio Laganga, Nicolas Nencini, Marco Tognoni, Tommaso Duchini 54”3; 9. Sergio Croci, Filippo Bonucci, Pietro Colombo, Federico Lubrano 1’03”6.

Ragazze. 60: 14. Zoe Chirico Merlini e Sara D’Ovidio 9”0; 37. Linda Aprili 9”7; 1000: 10. Aurora Funghi 3’35”5; 15. Nina Zaccherotti 3’42”4; 16. Irene Tonelli 3’45”2; 60 ostacoli: 16. Asia Polverelli 11”0; 25. Beatrice Marcucci 11”9; 28. Giulia D’Andria 12”2; alto: 19. Giulia D’Andria 1.15; 26. Emilia Fani 1.00; lungo: 12. Sara D’Ovidio 3.80; 16. Francesca Carresi 3.67; 20. Giulia Terenzi 3.58; peso: 4. Giulia Bartaletti 8.53; 8. Chiara Rossi 7.86; 10. Greta Vagaggini 7.56; vortex: 7. Nina Zaccherotti 29.23; 9. Asia Polverelli 28.28; 24. Chiara Rossi 20.20; 2000 marcia: 4. Arianna Pezzuto 11’37”8; 8. Greta Vagaggini 12’21”1; 9. Agata Polidori 12’56”1; 4×100: 6. Linda Aprili, Beatrice Marcucci, Francesca Carresi, Zoe Chirico Merlini 1’00”7; 9. Alice Nasto, Alba Fabiani Marraccini, Irene Tonelli, Giulia Terenzi 1’01”8.