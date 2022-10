Incidente in città: auto contro bici. Donna trasferita in ospedale

GROSSETO – Una donna di circa 70 anni è stata trasferita in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente avvenuto in città.

Lo scontro è avvenuto in via Giulio Cesare, a Grosseto. Coinvolte un’auto e una bicicletta. La donna in sella alla bici è caduta a terra ed è stata soccorsa da personale del 118 e operatori della Croce rossa.

La donna è stata trasferita in ospedale con escoriazioni e traumi vari.

Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.