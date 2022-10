Guida in stato di ebrezza: nel weekend ritirate tre patenti e sequestrato un motorino

FOLLONICA – Anche nel fine settimana passato la Polizia di Stato di Grosseto ha messo in piedi una task force finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto quelli connessi all’abuso di alcool.

“Il dispositivo ha comportato l’impiego di numerose pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Grosseto e dei Distaccamenti di Orbetello e Massa Marittima e ha interessato l’intera viabilità del comune di Follonica, dove sono stati organizzati specifici posti di controllo – si legge sulla nota della Questura -. I poliziotti hanno, così, controllato 45 veicoli e 70 persone, sorprendendo tre di esse a guidare in stato di ebbrezza alcolica; a queste sono state ritirate immediatamente le patenti, così come a un giovane, sorpreso alla guida di un motociclo palesemente in stato di ebbrezza e privo di patente idonea a condurre quel mezzo; per lui anche il fermo del motociclo e una sanzione di 5000 euro”.

“Del resto il nome del servizio “stragi del sabato sera” rende bene l’idea circa le sue finalità: prevenire e contrastare l’abuso di alcool alla guida e perseverare nell’inesauribile ruolo di insegnamento dei corretti comportamenti alla guida, che la Polizia di Stato da sempre riveste”, concludono dalla Questura.