Giornata mondiale della vista: ecco le iniziative dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti

GROSSETO – La Iapb e l’Unione italiana ciechi e ipovedenti ritornano in campo con una nuova iniziativa volta alla prevenzione dei bambini con screening e tavola rotonda.

Gli eventi si articoleranno su due giornate: il giorno 13 ottobre, nella Giornata mondiale della vista, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti svolgerà l’attività di volantinaggio al mattino in piazza Dante e il pomeriggio presso gli spazi assegnati al centro commerciale Aurelia Antica. Sarà svolta anche una campagna promozionale presso i comprensivi delle scuole elementari del comune di Grosseto e una divulgazione sui social.

Nel giorno seguente, presso i locali della Misericordia in via degli Apostoli 1/3 interverranno il dottor Martone e la dottoressa Valeria Russolillo che svolgeranno una tavola rotonda per le famiglie presenti e a seguire uno screening ortottico visivo per i piccoli ospiti. Durante la piccola conferenza i bambini saranno intrattenuti dalla maga Varù, una nostra giovane socia, che animerà l’attività proponendo la lettura del nome dei bambini attraverso il braille, che loro costruiranno grazie all’uso di apposite costruzioni lego ed inoltre sarà offerto un piccolo buffet.