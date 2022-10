Gambassi: «Le strade rurali con il maltempo diventano pericolose. Non viene fatta manutenzione»

ROCCASTRADA – «Anche il territorio comunale di Roccastrada è stato interessato dall’ondata di maltempo che ha provocato danneggiamenti nelle strade comunali della Falsacqua e delle Pescine con grossi disagi e pericolo per i residenti delle zone interessate» afferma il consigliere comunale Mario Gambassi della lista civica Cambiare in comune.

«Nonostante le vane promesse dell’amministrazione comunale, nonostante la messa in preventivo risorse per tamponare questi dissesti stradali “solo chiacchiere e il rimandare all’esercizio successivo”. E’ vero che i prezzi per la realizzazione del progetto sono aumentati a dismisura, per la crisi in corso, ma la manutenzione ordinaria, la messa in sicurezza è un’altra cosa».



«La tanto, decantata collaborazione con l’Unione dei Comuni dovrebbe servire per lo meno a ripristinare le fossette, al riporto della ghiaia , allo sgombero della vegetazione tutte azioni che alcuni residenti sono stati costretti a fare (in modo non regolamentare) magari per far passare i mezzi di soccorso per portare un familiare all’ospedale» prosegue la nota.



«Si sollecita il sindaco Francesco Limatola e l’amministrazione comunale a dare priorità a questi interventi per il ripristino di una viabilità ordinaria, una viabilità sicura che non è, solo fondamentale per l’economia rurale e per la valorizzazione e tutela del paesaggio, ma per arrivare sani a casa e possibilmente andare meno dal meccanico “per riparare la propria auto”» conclude la nota.