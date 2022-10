Fioretti e Tafi da applausi al trofeo ranking nazionale: gioco di squadra e metalli preziosi

MARINA DI GROSSETO – Ancora soddisfazione e metalli preziosi per i Pattinatori Maremmani. Sabato e domenica a Rovigo alla terza tappa di ranking FISR gli atleti allenati da Elena Sandroni si sono presentati a questo evento nazionale con Omero Tafi e Mattia Fioretti, entrambi della categoria Senior. Prima la 5000 metri ad eliminazione, in cui Mattia ha sfiorato il podio per un soffio e Omero ha conquistato il settimo posto. A seguire, nella 10000 punti/eliminazione Fioretti conquista un bronzo e Tafi riconferma il risultato della prima giornata.

Ma è nell’ultima gara della manifestazione, la 1000 metri, che i maremmani si sono veramente distinti e divertiti, attuando a due giri dal traguardo un doppio attacco, Fioretti all’esterno e Tafi all’interno. Quest’ultimo vedendo che il compagno di squadra aveva più possibilità di vincere, ha cercato di rallentare gli avversari senza commettere falli e Mattia ha preso il largo vincendo l’oro. Lo stesso Fioretti è stato premiato con la medaglia d’argento nella combinata delle gare di fondo. Grande soddisfazione dell’allenatrice Sandroni: “Mi sono divertita come una pazza nella 1000, è successo tutto senza una vera e propria tattica. Quando affronti lo sport con lo spirito giusto, questi atleti diventano artisti”.

I Pattinatori Maremmani ricordano che sono aperte le iscrizioni per i corsi di pattinaggio per bambini (martedì e giovedì) e adulti (martedì); per qualunque informazione 3458943783 (Michael) o 3288949343.