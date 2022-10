Emergenza abitativa, la minoranza: «Per la destra le persone in difficoltà sono cittadini di serie B»

ORBETELLO – “Quando un ricco bussa alle porte delle istituzioni si stende il tappeto rosso. Quando ad affacciarsi è un povero, non vengono riservate né attenzioni né considerazioni”, così il gruppo consiliare Alternativa Orbetello sul tema dell’emergenza abitativa.

“Ad Orbetello c’è un problema, ovviamente non l’unico, che la destra evita di affrontare: quello dell’emergenza abitativa – prosegue l’opposizione -. Sono infatti 20 anni che nel nostro Comune non aumenta il numero degli alloggi sociali e che non esiste una politica della Casa. 20 anni in cui è aumentata la povertà, in cui le garanzie per molte famiglie sono venute meno, in cui le bollette sono salite alle stelle. Sempre maggiori difficoltà nel riuscire a prendere in affitto un’abitazione da privati che preferiscono locare stagionalmente gli immobili o trasformarli in B&B”.

“Di fronte a questo scenario è clamoroso l’immobilismo della destra che evidentemente considera le persone in difficoltà come cittadini di Serie B. Nessuna idea, nessuna proposta, nessuna azione per contrastare il disagio abitativo presente nel nostro comune. Anche in occasione dell’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento per l’utilizzo degli alloggi l’attuale Amministrazione non ha proposto nulla di quanto servirebbe. E la graduatoria delle famiglie in attesa di una assegnazione di alloggi pubblici è sempre più lunga, cosi come quella dell’emergenza abitativa, cioè di famiglie che improvvisamente hanno perso la capacità di permettersi una casa in affitto a causa delle nuove povertà e mancanza del lavoro”.

“Il gruppo Alternativa Orbetello ha avanzato delle idee: incentivare i proprietari di case ad affittare attraverso agevolazioni tributarie, prevedere sostegni per situazioni di improvviso rischio di sfratto, infine ma di primaria importanza: prevedere nuovi alloggi sociali utilizzando soprattutto il patrimonio esistente. Il ruolo della politica, del Consiglio comunale deve essere quello di poter interloquire positivamente con il Lode (Livello ottimale di esercizio d’ambito dell’Erp), Assemblea dei Comuni, al fine di poter aumentare la dotazione di alloggi pubblici al Comune di Orbetello per i prossimi dieci anni, e far fronte alla nuova emergenza in riva alla laguna”.

“Il Comune deve attivare l’agenzia casa istituzionale , attivando un bando pubblico rivolto ai privati e teso a reperire alloggi da dare in affitto a canone concordato, cioè in base agli accordi territoriali depositati in Comune. Idee e proposte realizzabili, basterebbe ascoltare. Nessuno si illude di vedere tappeti rossi”, concludono dalla minoranza.