Troppi studenti sul bus della scuola: «Non ci stiamo, vogliamo una corsa bis»

FOLLONICA – Studenti in protesta per le condizioni dei viaggi di ritorno dalla scuola. Stiamo parlando dei pendolari che ogni giorno raggiungono le scuole di Follonica. La tratta per cui gli studenti chiedono una corsa bis è quella Follonica Gavorrano.

«Ogni giorno rischiamo di rimanere fuori dal bus – raccontano i ragazzi – e anche quando riusciamo a salire dobbiamo stare stipati nel pullman come Sardine. In tanti restano in piedi per tutto il viaggio».

Una situazione che si verifica puntualmente e che si ripete ormai dall’inizio della scuola. L’anno passato esisteva una corsa bis che veniva effettuata da un operatore privato in aggiunta a quella ordinaria e anche la mattina per la tratta Gavorrano Follonica sono previste due corse in parallelo.

Il problema a questo punto è per il pomeriggio, cioè per il bus che riporta i ragazzi a casa dopo la mattina passata in classe.

I ragazzi sono preoccupati anche per la recente modifica sulle mascherine. «Adesso non sono più obbligatorie e in questa situazione c’è veramente un grande caos».