Nudo in spiaggia cerca di avvicinare una minorenne: lei filma tutto con il cellulare e chiama i carabinieri

CAPALBIO – È stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Capalbio, l’uomo che nel pomeriggio di ieri, era stato visto passeggiare sulla battigia completamente nudo.

«L’uomo, di circa 60 anni – spiegano i militari in una nota -, avrebbe approcciato ad una giovane ragazza, rivelatasi successivamente essere una minore, facendole segno, da lontano, di avvicinarsi a lui. I due erano a diversi metri di distanza, e di fatto non c’è stato alcun contatto tra i due. La ragazza inoltre, in un primo momento, non aveva neppure fatto caso che l’uomo fosse nudo».

«Restando dove era, la giovane ha però registrato un video con il suo cellulare, e dopo aver visionato le immagini che aveva appena ripreso, si è resa conto che il soggetto fosse completamente privo di vestiti. Immediatamente la ragazza si è allontanata, per fare rientro a casa, spaventata, ed ha chiamato il 112. L’uomo, intanto, vista la reazione della giovane si è dato alla fuga».

«L’operatore della centrale operativa di Orbetello che ha risposto alla chiamata di emergenza, compresa la situazione, ha subito allertato alcune pattuglie in circuito, restando contemporaneamente sempre al telefono con la ragazzina, fino a quando lei stessa non ha confermato di essere rientrata a casa sana e salva, benché scossa. Non sono state infatti necessarie cure mediche».

Nel frattempo, diverse pattuglie si erano messe sulle tracce dell’uomo, e dopo alcune ore di ricerche, è stato individuato dai Carabinieri.