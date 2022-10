BAGNO DI GAVORRANO – Aggiornamento ore 17:43 – Delle due persone trovate senza si vita si tratta di Stefano Stecchini (68 anni) e Palmira Fedisti (97 anni). I loro corpi sono stati trovati nella propria abitazione in via Morandi, a fianco del parco pubblico.

Ad allertare i carabinieri è stata una donna che si prevedeva cura delle due persone ma che, nella mattinata di oggi, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, ha chiamato i soccorsi. I Carabinieri di Grosseto, coordinati dalla Procura di Grosseto, svolgono accertamenti sulle cause dei decessi. Sul luogo di ritrovamento è a lavoro la scientifica.

News ore 15:40 – Due persone sono state trovate morte nella loro abitazione. Si tratta di madre e figlio: lei molto anziana, 97 anni, e lui 68 anni.

A fare la macabra scoperta i Carabinieri. Il cane che viveva con loro continuava ad abbaiare e questo ha insospettito i vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Per il momento sono aperte tutte le ipotesi. I corpi si trovano ancora in casa. Sul caso indagano i carabinieri.

Madre e figlio trovati morti in casa

Notizia in aggiornamento