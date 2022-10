Inaugurato l’Arboreto del Rigoloccio: più di 40 specie arboree da scoprire

GAVORRANO – Si è tenuta ieri, domenica due ottobre, l’inaugurazione dell’arboreto del Rigoloccio nel comune di Gavorrano alla presenza dell’assessore Daniele Tonini e del sindaco Andrea Biondi.

Il progetto nasce dalla mente di Paolo Stefanini che, nel 1990, decise di avviare l’iniziativa e di seguirla per trenta anni con l’obbiettivo di creare un luogo di studio e di formazione educativa ed ambientale con il patrocinio del comune di Gavorrano.

All’interno dell’arboreto sono presenti 42 specie differenti che racchiudono appieno le specie arboree della Toscana con un particolare interesse alla vegetazione maremmana con la presenza di tutte le specie di quercie, ginepri e frassini.

L’inaugurazione, a cui hanno partecipato oltre alle istituzioni del comune di Gavorrano, membri del corpo dei Carabinieri Forestali e della presidenza della Lega navale Italiana di Follonica, ha visto il suo clou con una esibizione live dell’artista polistrumentista Stefano “Cocco” Cantini.

Particolarmente sentito è stato l’interesse dei partecipanti all’evento sia per la straordinaria storia del progetto che per la varietà di alberi e delle loro specifiche proprietà vegetali,elettromagnetiche e terapeutiche.

L’invito ora è per la giornata dell’albero, istituita per il 21 di novembre, con il corpo dei carabinieri forestali per l’apposizione nell’arboreto di una quercia direttamente dal parco dell’isola di Montecristo.