GROSSETO – 400mila euro per le famiglie che hanno bisogno in questo momento difficile per il caro bollette. I costi dell’energia rappresentano un problema grave per molte famiglie e la mossa del comune è quella di mettere sul piatto “aiuti” concreti.

«L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco – è già al lavoro per per trovare le risorse utili per riuscire a stanziare 400 mila euro per aiutare i cittadini grossetani ad affrontare le spese energetiche salite alle stelle. Tutta la Giunta ed in particolare l’assessore al Sociale, Sara Minozzi, si stanno impegnando per reperire le risorse da destinare a questo progetto, che andrà incontro alle famiglie per affrontare le spese energetiche che sono notevolmente aumentate a causa del conflitto bellico in corso».

Un provvedimento che dovrebbe essere operativo già prima di Natale. «La misura – aggiunge il sindaco – avrà come destinatari numerosi nuclei familiari con un Isee superiore a 12.000 euro (i nuclei familiari con ISEE al di sotto di tale parametro, infatti, beneficiano già, direttamente in bolletta, dei benefici “luce, acqua, gas” erogati dallo Stato), e consisterà in un bonus una tantum di 300/350 euro erogato in un’unica soluzione presumibilmente prima di Natale».