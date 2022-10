Vittoria playoff e Follonica conquista la Serie B. È la prima volta per la Maremma

FOLLONICA – Lo Sporting Club Follonica conquista il sogno della Serie B di Padel. Decisiva è stata la vittoria per 3 a 0 della squadra maremmana contro il Tc Alba. Nella sfida casalinga lo Sporting Club ha dominato le tre partite in programma vincendo sia la sfida del femminile che il doppio confronto maschile.

Nel primo match non c’è stata storia per le piemontesi: Beatrice Campagna e Benedetta Sobrero hanno vinto per due set a zero (6-1, 6-3) contro Marcella Lorenzin e Camilla Rapalino. Più equilibrata la seconda sfida che ha visto la vittoria, anche in questo caso per due set a zero (6-3, -6-4), di Martin Andornino in coppia con Mathias Brovelli contro Giole Lorenzin e Andrea Bonaffini. Infine l’ultima delle tre partite è stata vinta da Rossano Fanelli Stefano Pupillo contro Giacomo Gueldo Andrea Masonero ancora per due set a zero (6-4, 7-5).

Con la vittoria in questo girone dei playoff del campionato italiano di Serie C, lo Sporting Club conquista la storica promozione in Serie B, un traguardo davvero importante per una piccola città di provincia toscana.

«Sono molto contento perché questo della Serie B è un sogno che si avvera dopo tanti anni di sacrifici – commenta Rossano Fanelli dello Sporting Club Follonica – Sono contento per la squadra che si merita questo traguardo e che ha avuto un po’ di sfortuna nelle gare precedenti perché avremmo potuto anche vincere direttamente il campionato di Serie C. Oggi finalmente ce l’abbiamo fatta e siamo in Serie B. Sono contento anche per il pubblico che oggi è venuto a vedere queste partite e sono felice per Follonica. Ora bisogna pensare alla Serie B, ma per questo ci sarà tempo».