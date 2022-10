Opposizione: «Il sindaco amministri senza preoccuparsi della minoranza»

MANCIANO – «Consigliamo al sindaco Morini di amministrare con la sua squadra questo territorio, con serietà e prontezza d’azione, senza preoccuparsi della minoranza consiliare. I maggiori temi di interesse generale come la sanità e l’istruzione non hanno colore politico, ma rappresentano i servizi essenziali per la nostra comunità» afferma il gruppo consiliare di minoranza Unione dei Cittadini per Manciano.

«Per questo il gruppo di minoranza sarà vigile e attento sull’operato del sindaco e convocherà, laddove ritiene opportuno, assemblee pubbliche in tutto il territorio comunale per informare la cittadinanza».

«A dimostrazione di una minoranza costruttiva che agisce nell’interesse della popolazione garantiamo al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale che verrà sempre prontamente invitata alle iniziative» continua la nota.

«Le polemiche non ci appartengono ma convocare una riunione su una chiusura di un asilo e sul futuro di un servizio essenziale per un paese, invitando 6 genitori per pec, non è la strada giusta da percorrere».

«Facciamo infine i complimenti all’assessore Vignali che, non riuscendo a risolvere problemi di questa portata, addossa la responsabilità alla scarsa collaborazione delle famiglie: stessa storia anche per il plesso scolastico di Saturnia».

«Le assicuriamo, che le famiglie sono collaborative nel momento in cui si offre loro chiarezza di idee, di tempi e soprattutto di programmi» conclude la nota.