Lo Russo sprona il Follonica Gavorrano, vittoria interna con il Poggibonsi

BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno al successo per il Follonica Gavorrano che batte la pari punti Poggibonsi per 2-1 al termine di una partita emozionante. Dopo una prima fase di possesso dei biancorossoblù, il primo tiro in porta arriva all’8′ ad opera del Poggibonsi: è bravo Ombra a neutralizzare il tiro di Regoli arrivato su azione di contropiede.

Conclusione dalla distanza per Lo Russo al quarto d’ora, ma la sua punizione centrale finisce tra le braccia del portiere ospite.

Al 23′ il Follonica Gavorrano sblocca il risultato: bella azione con Origlio che arriva sul fondo e mette una palla invitante per Giunta, che deposita in rete di piattone.

Appena tre giri di lancette e gli sopiti rimediano con Regoli che mette in rete una palla sporca arrivata nell’area piccola difesa da Ombra.

Al 30′ pericolo in area ospite, la bella discesa di Lo Russo viene fermata in angolo della difesa.

Bell’intervento di Ombra tre minuti dopo: neutralizzata una punizione insidiosa calciata da Mazzolli. Subito dopo impegnato Pacini su tiro di Russo, con la sfera indirizzata al sette.

La ripresa si apre con la prima occasione al 46′ per i biancorossoblù: Khribech mette una palla millimetrica per la testa di Lo Russo, la cui incornata però si spegne a lato. Un minuto più tardi ci prova anche Lepri da fuori area, calciando alto.

Al 54′ doppia occasione per i locali sugli sviluppi di un angolo. Prima Dierna raccoglie la sfera e calcia verso la porta, ma la sua conclusione viene ribattuta. Poi ci prova Macchi da fuori, attento Pacini che devia il tiro.

Al 68′ Follonica Gavorrano di nuovo avanti: gran conclusione di Lo Russo, che sferra un diagonale sul secondo palo imparabile per Pacini. Lo Russo ancora pericoloso al 75′, ma il suo tiro viene deviato dalla difesa e termina la sua corsa in angolo

Al 76′ discesa di Motti, che si fa però ipnotizzare da Ombra al momento della conclusione. Sugli sviluppi del corner la conclusione di Borri termina alta sopra la traversa. Follonica Gavorrano insidioso anche in contropiede, con Marcheggiani che serve Mugelli. Il neo entrato calcia però sul portiere sprecando una ghiotta occasione per aumentare il vantaggio. Di un soffio a lato un tentativo in girata di Lo Russo, in gran forma.

Nel recupero miracolo di Ombra in tuffo sul pericoloso tiro di Regoli.

L’ultima occasione arriva al 94′ con Mugelli a impegnare Pacini in tuffo. Nel finale il Poggibonsi ci prova su calcio d’angolo, ma non c’è più tempo. Al triplice fischio è la squadra di Bonura a festeggiare per i tre punti.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura (74′ Diana), Dierna, Origlio, Khribech (70′ Mugelli), Lo Russo, Giunta (65′ Del Rosso), Macchi, Ampollini, Marcheggiani (88′ Polo), Lepri (65′ Barlettani). A disposizione: Blundo, Battistelli, Cerrato, Discepolo. All. Bonura.

POGGIBONSI: Pacini, Rocchetti (78′ Morosi), Tognetti, Mazzolli, Bonechi, Borri, Barbera (78′ Mignani), Camilli (58′ Muscas), Bellini (59′ Motti), Regoli, Riccobono (88′ Gistri). A disposizione: Bruni, De Santis, Guidarelli, Chiti. All. Calderini.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino, assistenti Cirillo di Roma 1, Elisino di Ostia Mare Lido.

RETI: 23′ Giunta, 26′ Regoli, 68′ Lo Russo.

NOTE: ammoniti Camilli, Dierna, Giunta, Rocchetti, Barbera, Macchi. Recuperi 1+5.