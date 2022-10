GROSSETO – Conto alla rovescia per l’inizio del campionato regionale per le Under 15 del Grosseto calcio che militeranno nel girone A. Le biancorosse saranno impegnate in un torneo per la prima volta in assoluto contro formazioni del calibro di Fiorentina, Empoli, Pisa e Livorno. primo impegno sabato 8 alle 15 al Centro sportivo di Roselle contro le coetanee dello Spartaco Banti Barberino.