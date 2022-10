Ripartite stamani le ricerche dell’uomo di 78 anni scomparso da ieri nei boschi di Seggiano

SEGGIANO – Sono ripartite questa mattina le ricerche dell’uomo di 78 anni disperso da ieri nei boschi di Seggiano.

L’anziano, uscito per un pomeriggio alla ricerca di funghi, era in compagnia di un suo amico, che per motivi personali aveva interrotto la raccolta e fatto rientro. È stato lui ha dare l’allarme e far scattare così la macchina di ricerca.

Una notte insonne per volontari e Vigili del fuoco che hanno combattuto il freddo amiatino notturno e la ridotta capacità di visione. Aiutati dai cani hanno battuto una zona ampia a ridosso di Pescina. L’uomo però non è stato ancora ritrovato e con le luci dell’alba le ricerche sono ripartite aiutate anche da una maggiore visibilità.

Sul posto sono presenti molti volontari accorsi dalla provincia di Grosseto, Vab e Cri hanno affiancato la Racchetta AltaMaremma e tutto il personale presente.

Presenti 30 volontari del coordinamento provinciale di protezione civile coordinati da Luca Sebastiani e la figlia dell’uomo. Impegnati nelle ricerche anche i volontari e i cani dell’Anps.

“È stata una notte dura e faticosa, ma le ricerche continuano, siamo fiduciosi e dobbiamo esserlo, troveremo Ferdinando” le parole di un volontario della Racchetta.