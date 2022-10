Polizia Municipale: a breve nuove assunzioni e un concorso

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 1 ottobre 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Sono otto i vigili - sei agenti e due ufficiali - assunti dal comune di Follonica solo nel 2022, a questi si vanno a sommare tre nuove assunzioni che saranno perfezionate a breve. «Numeri importanti per Follonica - spiega l’amministrazione comunale -, che segnano distintamente l’attenzione che abbiamo verso il corpo della Polizia Municipale».

«A questi numeri devono poi essere sommati i cinque agenti stagionali, assunti a tempo determinato ogni estate. Inoltre dal 2014 al 2020 sono state 14 le nuove assunzioni che hanno permesso alla Polizia Municipale di Follonica di poter sopperire ai pensionamenti e alle richieste di mobilità, oltre al trasferimento di alcuni dipendenti».

«Con queste nuove assunzioni – commenta il sindaco di Follonica, Andrea Benini – iniziamo finalmente ad avere un numero adeguato di agenti della Municipale, cosa che in passato non è stata facile da gestire. Con gli uffici comunali abbiamo lavorato per investire sul corpo, in modo particolare sui tempi indeterminati. Sono ben consapevole delle difficoltà che devono fronteggiare quotidianamente i nostri vigili e della dedizione che hanno sempre messo in questi mesi complicati, sopperendo anche a problemi strutturali».

C'è poi anche un'altra novità che riguarda il copro dei vigili del Comune di Follonica: da quest’anno sarà indetto un concorso per assumere agenti a tempo indeterminato. Da quella graduatoria si attingerà poi anche per le nuove assunzioni a tempo determinato.

«Con le nuove assunzioni – conclude Benini – si consolida il lavoro del corpo della Municipale, un risultato importante, che permetterà di avere una presenza più capillare di agenti in tutta la città».