Pokerissimo al Casalgrandese, subito bottino pieno per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Bello con anima l’Atlante Grosseto contro il Real Casalgrandese alla prima di campionato di serie B di calcio a 5, per un 5-2 corsaro meritato e combattuto. Bellezza per un primo tempo dominato ma moderato di reti, mentre l’anima è nell’aver saputo stringere i denti di fronte alla reazione degli avversari, portando via i tre punti.

In terra emiliana vantaggio dei maremmani al 4′ con Mateo, che poi colleziona altre tre clamorose palle gol. Brividi e rimpianti per la traversa di capitan Gianneschi, ma è il neo acquisto Liburdi a non sbagliare niente al 17′, quando sigla il 2-0. Inizio ripresa equilibrato fino al 9′, quando un tiro dei locali urta la gamba di Mateo e finisce a rete. Sull’1-2 il Real si rianima e due minuti dopo pareggia con Rengifo, con i biancorossi in crisi. Il blackout degli ospiti ha però i minuti contati e al 16′ arriva il gol ossigeno di Rodrigo. Finale grossetano, con Mateo che blinda la vittoria al 19′. Allo scadere ancora gloria per Liburdi, che firma un 5-2 che vale anche come suo centesimo gol in carriera. Buona anche la prestazione del giovane Brunelli, classe 2002.

REAL CASALGRANDESE: Venturi, Raiola, Capaccione, Conte, Marzano, Tagliavini, Antuofermo, Rengifo, Rapacchietta, Garrapa, Bivinelli, Checa. All. Delle Cave.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Brunelli. All. Izzo.

ARBITRI: Sferrella di Pescara e Moser di Trento, cronometrista De Girolamo di Bologna.

RETI: 4′, 9′ st (aut.) e 19′ st Mateo, 17′ e 20′ st Liburdi, 11′ st Rengifo, 16′ st Rodrigo.