Massa Marittima, dal 3 ottobre riprende il servizio di mensa scolastica negli spazi e con le modalità pre- covid

MASSA MARITTIMA – A partire da lunedì 3 ottobre, riprende il servizio di mensa scolastica, con le modalità e negli spazi pre-covid per tutte le scuole di infanzia, primarie e medie dell’Istituto comprensivo di Massa Marittima “Don Curzio Breschi”. Le bambine e i bambini, quindi, torneranno a consumare il pasto, tutti insieme nei refettori, esattamente come prima dell’emergenza sanitaria.

“Nei due anni della pandemia il Comune di Massa Marittima ha allestito delle strutture temponaee esterne, per garantire il distanziamento sociale degli alunni durante la consumazione dei pasti. – ricorda Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione– La scelta delle tensostrutture si è rivelata funzionale evitando l’alternativa che sarebbe stata quella di prevedere per gli alunni la consumazione del pasto al proprio banco. L’amministrazione comunale ha voluto evitare il pranzo in classe perché lo riteniamo un cattivo servizio e fortunatamente, avendo gli spazi esterni idonei e consentendolo i bandi ministeriali, abbiamo trovato una soluzione che si è rivelata utile ed efficace, in quella particolare circostanza. Quest’anno non servono più le tende esterne e tutto si svolgerà negli spazi del refettorio e in modalità pre-covid. Un ritorno alla normalità auspicato e atteso.”

“L’amministrazione comunale– aggiunge l’assessore Irene Marconi – prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e del ritorno dei ragazzi in classe, ha inoltre provveduto alle consuete manutenzioni estive degli edifici scolastici, concordati con la direzione scolastica, e alla revisione degli impianti, compreso quello di riscaldamento. Quindi siamo pronti ad affrontare anche i mesi più freddi, garantendo ai nostri studenti ogni confort e tutti gli spazi necessari per stare bene a scuola.”