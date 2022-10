Le va addosso con il suv, si affaccia al finestrino e poi scappa

GROSSETO – Hanno colpito l’auto con il loro Suv, si sono affacciati e vedendo che alla guida c’era una ragazza, con strafottenza, hanno affermato “Dai che non ti sei fatta nulla” poi hanno ingranato la marcia e se ne sono andati.

L’incidente è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, nella zona di viale Europa, davanti alla sede della Uisp.

Ieri sera verso le 18.30 la ragazza veniva da via Romania, da casa dei nonni. Pioveva molto ed era ferma con la sua auto. Una macchina che proveniva da via Senese, con due uomini a bordo, mentre faceva inversione, ha urtato la macchina di mia figlia che era ferma all’incrocio, danneggiandola.

Uno dei due uomini, quello alla guida, di mezza età, ha abbassato il finestrino, le ha detto che tanto non si era fatta nulla e non le aveva fatto danni. Poi si è spostato più avanti. La ragazza ha pensato che stesse parcheggiando per fare il cid e invece ha ingranato la marcia ed è fuggito.

La ragazza non ha pensato di prendere la targa, convinta che l’uomo si fermasse. La portiera dell’auto tra l’altro era incastrata per la botta presa.

«Sicuramente non riusciremo ad individuare questa persona – afferma la madre della giovane -, però mi piacerebbe che questo “signore” di mezza età, ben vestito e con il suv, leggesse questo articolo e si vergognasse per come si è comportato. Un pessimo esempio per tutti ma soprattutto per i giovani».

Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse preso la targa o parte della targa è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine.