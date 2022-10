Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (1 ottobre)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 1 ottobre 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Nuova puntata del podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 1 ottobre 2022.

In apertura parliamo di politica e dei risultati delle elezioni di domenica scorsa. Così come è accaduto a livello nazionale anche in provincia di Grosseto il centrodestra, trainato da Fratelli d'Italia, ha vinto la tornata elettorale. A livello locale il partito di Giorgia Meloni, prossima presidente del consiglio, ha ottenuto risultati molto importanti riuscendo a portare in Parlamento i due candidati di Fratelli d'Italia. Fabrizio Rossi ha vinto nel suo collegio ed è stato eletto alla Camera dei Deputati, mentre Simona Petrucci si è affermata nel collegio del Senato della Repubblica e siederà tra i banchi di Palazzo Madama.

Il centrosinistra, sconfitto a livello provinciale e anche in Toscana, cerca di concentrarsi sul futuro e nonostante la netta affermazione del centrodestra ha tra i motivi di soddisfazione l'elezione alla Camera dei Deputati di Marco Simiani, candidato nel listino proporzionale del Partito democratico. Ad oggi dunque saranno tre i parlamentari, due di maggioranza e uno di opposizione, che rappresenteranno la Maremma a Roma. Delusione invece per gli altri candidati che erano stati considerati eleggibili prima del voto: stiamo parlando di Mario Lolini per la Lega e Roberto Berardi per Forza Italia, entrambi parlamentari uscenti.

Anche in questa ultima settimana, come le precedenti, il maltempo ha di nuovo interessato la provincia di Grosseto con temporali forti e bombe d'acqua. Si sono registrati anche allagamenti, come a Baccinello nel comune di Scansano dove un forno è stato costretto a interrompere la produzione perché l'acqua ha invaso i suoi locali. Diversi i disagi sulle strade della Maremma dove sono stati allagati sottopassi sia nella zona di Grosseto che in quella di Follonica. Una famiglia è rimasta bloccata dentro l'auto nel sottopasso allagato di Rispescia nel comune di Grosseto.

Lunedì scorso, dopo le intense piogge di domenica, è stata anche aperta la fase di attenzione per monitorare i livelli di piena del fiume Ombrone.

Adesso cambiamo argomento e parliamo di incendi perché propri in questi giorni sono stati diffusi i dati sull'attività antincendio della Regione. Dall’inizio del 2022 in Toscana si sono verificati 591 incendi forestali. Si tratta di un numero di eventi che supera del 56% la media degli ultimi 7 anni. A livello di superficie boscata percorsa dalle fiamme (2.247 Ha), il 2022 registra un aumento ancora più significativo: gli ettari risultano più che raddoppiati rispetto alla media degli ultimi 7 anni. La superficie boscata percorsa mediamente in ciascun evento, che dal 2015 al 2021 si attestava poco sopra i 2 ettari, quest’anno è salita a 3,8 ettari, percentuale che comunque è al di sotto della media nazionale del 2022.

Adesso parliamo di Coronovairus e mascherine perché da oggi, sabato 1 ottobre, cade l'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblici.

Dopo due anni e mezzo, quindi, non sarà più necessario indossare il dispositivo di protezione, ad eccezione delle strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, Rsa), dove la mascherina resterà obbligatoria per altri 30 giorni almeno.

Intanto proprio in questa settimana in Toscana è iniziata la campagna vaccinale per l'influenza e anche per la quarta dose anti Covid.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma.