“Insieme in rosa” per il mese di prevenzione: ecco le iniziative in Maremma

GROSSETO – È iniziato nel segno del rosa ottobre in Maremma. In occasione del mese della prevenzione del tumore Insieme in Rosa onlus accenderà piazze e monumenti in segno di solidarietà dei malati oncologici.

Da oggi, 1 ottobre, fino al 23 saranno illuminati a Grosseto i portici in piazza Dante, a Caldana la Chiesa di San Biagio, a Follonica il cancello dell’ex Ilva, a Scarlino il castello, all’Isola del Giglio porto il Castello e Campese, a Paganico il pozzo storico nella piazza. Diversamente nelle frazioni di Castiglione della Pescaia dove l’accensione rosa sarà fatta solo dopo il 10 ottobre a Vetulonia, Tirli, Buriano e Punta Ala.

Oltre all’illuminazione di piazze e monumenti, il programma prevede anche un fitto calendario di eventi: si parte domenica 2 ottobre con il Fashion Show nel Castello di Castiglione della Pescaia, una sfilata di moda con gli abiti di Giada Ghini, condotta da Francesca Ciardiello. Per info e prenotazioni: +39 334 1415167.

Sabato 8 ottobre Mirabella Franciacorta Golf Cup: al Golf club di Punta Ala si parte la mattina alle 9 per una sfida di golf per chiudere con le premiazioni. Per prenotare: info@golfculbpuntaala.it.

Lunedì 10 ottobre Notturno in rosa: si tratta di un evento per le barche a remi, come patini, canoe, etc, con partenza alle 19 dal circolo canottieri di Castiglione della Pescaia sul fiume Bruna da percorrere per un tratto, con rientro e brindisi finale. Il ritrovo è fissato per le 18,30. Per chi lo desidera sarà possibile seguire il gruppo anche a piedi. Per info e prenotazioni: in canoa Mirella +39 334 9719710, a piedi Simona +39 3381702575.

Sabato 15 ottobre Camminata dei tre fiumi: a Paganico per un pomeriggio all’insegna del movimento all’aria aperta e della solidarietà. Per info e prenotazioni: +39 334 1415167.

Domenica 16 ottobre Moto e Vespa Tour: a Castiglione, Follonica, Caldana, Tirli un bel giro sulle due ruote per godere del territorio e delle sue prelibatezze. Per info e prenotazioni: +39 329 7776382.

Domenica 23 ottobre: i più sportivi potranno partecipare alla manifestazione “Insieme al Tennis Club” a Castiglione della Pescaia. Per info Wanita +39 342 1821330.

Nello stesso giorno a Gavorrano si potrà anche scegliere per la Visita alla miniera e al teatro delle rocce: per info e prenotazioni: +39 334 1415167.

Tutto con l’obiettivo di raccogliere fondi per due nobili progetti: il primo volto ad acquistare uno strumento di ultima generazione che renderà meno invasiva la colonscopia virtuale e, nello stesso tempo, contribuirà a ottimizzare i tempi di attesa. Un macchinario che sarà donato all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

Il secondo progetto è invece per un modernissimo colonscopio per la prevenzione del tumore al collo dell’utero che andrà al centro screening del Misericordia di Grosseto.