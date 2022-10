Incidente in città: scontro tra auto e scooter

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 1 ottobre 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Incidente stradale pochi minuti fa in via Aurelia Nord, in corrispondenza della fine del sottopasso di Barbanella, di fronte all’ingresso del supermercato.

Nello scontro sono stati coinvolti una macchina e uno scooter. La persona alla guida di quest'ultimo è finito per terra.

L'incidente è accaduto pochi minuti fa e ancora non sono arrivate le Forze dell’ordine e i soccorritori, si raccomanda quindi la massima prudenza su questa tratta stradale.

Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.