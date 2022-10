Fungo gigante trovato in Maremma: è un Porcino record di 1,5 kg

MAGLIANO IN TOSCANA – Un Porcino record da un chilo e mezzo, un ritrovamento eccezionale in questi giorni in cui pioggia e sole fanno spuntare funghi in tutti i boschi della Maremma.

E fra tanti appassionati della raccolta di funghi c’è anche Jonny Sassetti che proprio oggi ha trovato questo fungo gigante che vedete nella foto. Un Porcino talmente grande che servono due mani per poterlo tenere.

Il fungo record è stato ritrovato nella zona di Magliano in Toscana.

Raccomandiamo a tutti comunque la massima attenzione quando si esce per funghi. Ecco qui cosa c’è da sapere sulla raccolta: Tempo di funghi, attenti a quelli velenosi: apre il servizio gratuito dell’Asl per riconoscerli