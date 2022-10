Ancora un blackout in città: il terzo in pochi giorni

GROSSETO – Via Marche, via Monterosa, via Bulgaria sono senza elettricità da quasi un’ora per un black out che sta interessando tutta la zona.

I residenti hanno già chiamato il servizio guasti ma ancora non ci sarebbe stato nessun intervento.

«Ci sono persone anziane e malate, che utilizzano macchinari importanti per le loro malattie – racconta un cittadino – questo guasto si sta prolungando troppo a lungo e sta creando disagio a molte, anche a chi sta lavorando».

Non è il primo black out a Grosseto negli ultimi giorni. Ce ne sono stati altri due in meno di una settimana: uno il 24 settembre in via Ombrone e parte di via Senese, e l’altro il 25 in via Adamello.