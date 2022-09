Stop all’acqua: doppio intervento sulla rete idrica della città. Ecco le vie coinvolte

FOLLONICA – L’Acquedotto del Fiora ha in programma diversi interventi per la prossima settimana. Si tratta della sostituzioni dei contatori.

I lavori prenderanno il via martedì prossimo, 4 ottobre, e riguarderanno via Boccaccio, via Leopardi, via Massetana e via del Fonditore.

In queste vie l’intervento avrà inizio alle 08:30 e terminerà alle 16:30 dello stesso giorno. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17. L’intervento determinerà una interruzione del flusso idrico in via Boccaccio, via Massetana, Via Leopardi tra via Ungaretti e la rotatoria di via Massetana e la zona Industriale.

Il giorno seguente, mercoledì 5 ottobre, è stato programmato l’intervento per la sostituzione massiva dei contatori in via Varsavia e in via Salceta.

L’intervento avrà inizio alle 08:30 e terminerà alle 16:30 dello stesso giorno, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17. L’intervento determinerà l’interruzione del flusso idrico in largo Vienna, via Praga, via Belgrado, via Berna, via Mosca, via Stoccolma, via Varsavia, via Cassarello 89, Via Salceta tra via Europa e via Liguria, via Europa tra via Salceta e via Marche, via Marche tra via Calabria e via Etruria, via Palermo dal civico 63 a via Salceta.

Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita).