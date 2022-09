Scuola: parte il tempo pieno nei quattro comuni delle Colline Metallifere

MASSA MARITTIMA – Da lunedì 3 ottobre 2022 cambia l’orario negli istituti Comprensivi rispettivamente di Massa Marittima e di Roccastrada. Ma vediamo nel dettaglio.



Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo. Per tutte le scuole di infanzia, primarie e medie dell’Istituto Comprensivo di Massa Marittima “Don Curzio Breschi” (comprendente appunto le scuole dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo) inizia a partire da lunedì 3 ottobre il tempo pieno. Dalla stessa data, verrà garantito il servizio di mensa scolastica con modalità di svolgimento del servizio pre emergenza covid.

Roccastrada. Anche per tutte le scuole di infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Roccastrada “Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana” – ad esclusione dei plessi di scuola primaria di Ribolla e Sticciano Scalo che per ora pranzano in classe come lo scorso anno – riprende il tempo pieno e il servizio di mensa scolastica a partire da lunedì 3 ottobre. Anche in questo caso si procederà al ripristino delle modalità di svolgimento del servizio pre emergenza covid.