Musica e tradizione a Civitella: domenica l’incontro tra Maggerini maremmani e senesi

CIVITELLA MARITTIMA – A Civitella Marittima domenica 2 ottobre sarà una giornata all’insegna della tradizione del canto del Maggio.

Nel pomeriggio con inizio alle 16 in piazza Mazzini i Maggiaioli di Castiglion d’Orcia della provincia di Siena saranno ricevuti dai cantori del Maggio di Civitella Marittima per trascorrere un pomeriggio insieme con i canti del maggio più antichi della Toscana che riecheggeranno nelle vie e nelle piazzette del borgo medievale.

“Era da tanto che pensavamo a questo incontro e sapere che domenica si realizza questo desiderio ci riempie di gioia – dice Gianfranco Franceschini dei cantori del maggio di Civitella Marittima -. I due canti hanno il sapore di antico e per certi aspetti si somigliano sia nella esecuzione vocale e sia nel modo di rappresentare il canto del maggio vestendo gli abiti di tutti i giorni e portando l’omaggio ed il ricordo anche al cimitero”.

“Siamo ben lieti – aggiunge Rossano Giomarelli dei Maggiaioli di Castiglion d’Orcia – di partecipare a questo incontro con i cantori del maggio di Civitella Marittima che sarà certamente proficuo anche se celebrato al di fuori del tempo del Maggio”.

Dopo il canto in paese il gruppo si porterà presso la sede degli usi civici in via Roma dove si terrà un incontro con la partecipazione di Gianpaolo Franceschini, autore di un libro sul canto del maggio; Corrado Barontini, presidente di Maremma Cultura Popolare; Mauro Chechi, cantastorie di Maremma; Grazia Tiezzi, esperta di tradizioni popolari.

L’evento di domenica a Civitella Marittima rappresenta un’occasione ghiotta per i cultori e gli appassionati del canto del maggio che troveranno certamente musica per le loro orecchie.