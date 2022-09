«Ci mancherai»: Franco va in pensione e i colleghi lo salutano con uno striscione

BAGNO DI GAVORRANO – Franco Casetta, storico macellaio al supermercato Coop di Bagno di Gavorrano, va in pensione e i suoi colleghi gli hanno preparato una sorpresa speciale.

Davanti all’ingresso principale, in bella vista per clienti e dipendenti del negozio, hanno appeso un grande striscione per salutare il collega, che negli anni per molti è diventato un vero è proprio amico.

«Il gran giorno è arrivato; Franco va in pensione. Ci mancherai» è scritto in lettere cubitali su un lenzuolo bianco.

Dopo 27 anni nel punto vendita di Bagno di Gavorrano, Franco ora può posare i suoi coltelli da macellaio e dedicarsi alle sue passioni. La sua professionalità, ma soprattutto la sua allegria e simpatia mancheranno a clienti e colleghi.