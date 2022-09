Battesimo di fuoco per le rose della Pallacanestro Grosseto: tanti applausi e un ospite speciale in videocall

GROSSETO – Una grande serata ed un grande ospite per la presentazione della stagione sportiva 2022/2023 della Pallacanestro Grosseto. All’interno del Guadagnoli Fish Express di via Senegal si sono radunate circa trecento persone per accogliere le formazioni che a breve inizieranno i rispettivi campionati.

Esordienti, Under 13, Under 14 Silver, Under 14 Elite, Under 15 Gold, Under 17 Silver, Under 17 Gold, Under 19 Gold e la prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione sono le nove rose grossetane presentate al folto pubblico dal Presidente Luca Giannini e dal Direttore Sportivo Riccardo Donnini.