Anche Follonica si tinge di giallo con Puliamo il mondo

FOLLONICA – A Follonica torna la campagna promossa da Legambiente “Puliamo il mondo”, dedicata ai ragazzi e alle ragazze delle scuole. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the world, che Legambiente dal 1993 coordina e organizza in Italia, avvalendosi dal 1995 anche della collaborazione della Rai.

Nell’ambito del calendario promosso da Legambiente, Il Comune di Follonica, da sempre attento alle tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente, ha deciso di condividere questo impegno. L’iniziativa ha preso il via ieri mattina, giovedì 29 settembre, con la scuola primaria di via Palermo che si è dedicata alla pulizia della spiaggia di Senzuno, e proseguirà con tanti altri appuntamenti con le varie scuole della città.

A Follonica partecipano sia le scuole dei comprensivi che quelle superiori, per un totale di oltre 300 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

«Ogni anno a fine settembre, volontari e volontarie di tutto il mondo si danno appuntamento in più di 130 Paesi per scendere in campo e collaborare per tutelare l’ambiente – dice l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – Il ruolo dei comuni continua ad essere di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione, in qualità di rappresentanti e promotori diretti di buone pratiche di cittadinanza attiva. Dal 1992 i cittadini sono attori di una campagna che sta cambiando il Mondo: la presa di coscienza dell’importanza dei singoli, dell’operato di ciascuno di noi, ha fatto raggiungere alle comunità dei risultati straordinari».

«Anche quest’anno l’iniziativa promossa da Legambiente è stata accolta con grande partecipazione da parte dei due istituti comprensivi follonichesi. Un ringraziamento va alle dirigenti scolastiche e agli insegnanti – continua l’assessora – poiché con la loro collaborazione hanno reso possibile lo svolgimento del progetto».