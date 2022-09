Alla guida sotto l’effetto di alcol: i carabinieri ritirano tre patenti

PITIGLIANO – Le prime piogge ed il rilevante numero di sinistri stradali nell’area sud della provincia, hanno portato i Carabinieri a programmare e svolgere, in questi giorni, una serie di controlli sistematici sulle strade di principale comunicazione, che percorrono la provincia.

In questo caso, è stata battuta con maggiore assiduità la strada regionale 74, la nota Maremmana, che dalla laguna di Orbetello conduce, attraversando diversi comuni, a Pitigliano e, oltre provincia, alla zona di Bolsena, nel viterbese.

Nonostante non fossero giorni di fine settimana, e non siano state interessate le zone della costa, solitamente più trafficate, i risultati non sono mancati. Decine le auto, e i relativi conducenti, controllati dalle molte pattuglie espresse in più giorni, principalmente nell’arco orario serale e notturno.

Tre in tutto i conducenti a cui è stata ritirata la patente, in esito all’accertata positività all’alcol test, con tassi mediamente più alti di tre volte rispetto al limite consentito. Ad un quarto, invece, è stato trovato un modico quantitativo di stupefacente, per cui è stato segnalato alla Prefettura competente, quale assuntore.

Altre saranno le zone della provincia oggetto di controlli a tappeto da parte dei Carabinieri, nell’ottica di contribuire alla sicurezza generale di tutti gli utenti della strada.