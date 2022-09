Turismo sostenibile: a Castiglione della Pescaia un appuntamento per parlare di presente e futuro

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Toscana punta l’attenzione sul turismo sostenibile e lo fa con un primo importante appuntamento in Maremma, a Castiglione della Pescaia. Sabato 1 ottobre è infatti in programma un convegno dal titolo ‘Turismo, arte e sostenibilità’, che si inserisce nel calendario eventi della ‘Biennale dello scarto’, confermando il sostegno regionale alla manifestazione che ha preso il via lo scorso maggio e che attraverso l’arte contemporanea promuove il territorio e lancia messaggi si sensibilizzazione al riuso e alla sostenibilità. All’incontro, tra gli altri, partecipa anche l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras.

“Il turismo sostenibile – commenta Marras – è, senza dubbio, una delle declinazioni su cui stiamo puntando di più. L’idea è avviare un tavolo operativo per mettere a punto politiche mirate ed abbiamo deciso di iniziare proprio dalla ‘Biennale dello scarto’, il cui ideatore, Rodolfo Lacquaniti, racconta con la sua arte un percorso reale di sostenibilità che ancor prima di diventare valore economico è cultura diffusa, perfettamente in linea con l’idea di Toscana che raccontiamo nelle nostre campagne di promozione”. “Credo quindi – conclude – che il convegno di sabato sia una bella occasione di confronto con relatori di grande valore, un appuntamento da non perdere”.

Il convegno, curato dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, si dividerà in due momenti: la mattina, aperta alla partecipazione del pubblico, in cui si alterneranno relatori di rilevanza nazionale ed internazionale per inquadrare il tema del turismo sostenibile secondo sei focus (destinazioni, misurazione/impatto, hospitality, food, mobilità, arte); il tavolo di lavoro del pomeriggio, invece, sarà riservato alla partecipazione di operatori, associazioni di categoria e amministratori.

“Si tratta della prima tappa di un percorso, di dimensione pubblica e privata, per evidenziare valori e temi chiave necessari alla costruzione di un prodotto turistico sostenibile – sottolinea il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi -. Un progetto in progress dove le buone pratiche delle destinazioni turistiche sostenibili, ma anche nuove idee che potranno emergere da queste piattaforme di dialogo, e la loro valorizzazione, confluiranno in una ‘Carta dei valori’ da condividere con tutti gli attori del settore turismo”.

Toscana Promozione Turistica ha organizzato anche un press tour che ha preso il via mercoledì 28 settembre e si concluderà proprio sabato 1 a Castiglione della Pescaia. A guidarli nella scoperta delle opere installate in occasione della Biennale sarà l’artista e promotore dell’evento, Rodolfo Lacquaniti, che interverrà anche nel convegno. La ‘Biennale dello Scarto’ 2022-2024, inaugurata lo scorso maggio, ha proposto per tutta l’estate inaugurazioni ed eventi di approfondimento in Maremma, ponendo al centro l’arte come mezzo per parlare all’uomo di ecologia e ambiente.

“La cultura deve indicare una possibile via – afferma Lacquaniti – deve aiutarci a sviluppare una coscienza ecologica. La ‘Biennale dello Scarto’ nasce per scuotere le coscienze sull’importanza della tutela dell’ambiente. Le grandi installazioni che ho creato sono tutte realizzate con materiali di scarto e parlano alle coscienze e al cuore dell’uomo, sull’importanza di fare qualcosa di concreto, per salvare il nostro bellissimo pianeta, prima che sia troppo tardi. Attraverso l’arte lanciamo un messaggio ecologico da una terra magnifica, la Maremma, in una regione, la Toscana, da sempre paladina della sostenibilità ambientale”.

Per partecipare al convegno di sabato 1 è obbligatoria l’iscrizione a questo link: https://bit.ly/ConvegnoTurismoSostenibilita